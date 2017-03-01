Uğur Okulları'ndan 'Türk Futbolu Nereye Gidiyor' sempozyumu

Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA,() TÜRK Futboluna iz bırakan sporcular "Türk Futbolu Nereye Gidiyor" adlı sempozyumda Uğur Okulları Ankara Yaşamkent Kampüsü’nde öğrencilerle buluştu. Türk Futbolunun değerlendirildiği söyleşide; gelecek neslin spor bilincini yükseltmek ve onlara spor alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla sporcular öğrencilerin sorularını cevapladı.

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Saffet Sancaklı, Teknik Direktör Giray Bulak, eski hakem Bünyamin Gezer, eski futbolcular Ceyhun Eriş, Baki Mercimek ve Zafer Şahin Uğur Okulları öğrencileriyle Yaşamkent Kampüsü'nde bir araya geldi.

Türkiye’nin en çok gol atan futbolcuları arasında olan ve şu anda milletvekili olan Saffet Sancaklı, "Türkiye'nin en çok gol atan 10 futbolcusu arasındayım şu anda da milletvekiliyim. Milletvekili olmamın en büyük sebeplerinden biriside bu edindiğim tecrübeleri ve edindiğim bilgilerin hepsini sizin gibi pırlanta gençlere verebilmek sizlere bir şeyler katabilmek ve bununla ilgili çalışmalar yürütebilmekti" dedi.

"BEŞİKTAŞ DİĞERLERİNDEN ÖNDE GÖZÜKÜYOR"

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Sancaklı’ya attığı gollerden en çok hangisini beğendiği soruldu. Sancaklı, "Görüntü olarak baktığınız zaman uzaktan ne güzel gol gibi gözüküyor ama inanın attığımız her gol bizi çok sevindiriyor. Ben milli takımda attığım golleri ayrı bir kefeye koyuyorum. 10 yaşımdan beri spor yapıyorum. 32 yaşına kadar 22 sene futbol oynadım bunun 15 senesini profesyonel olarak oynadım. Siz dışarıdan seyirci olduğunuz için olaylara farklı bakabilirsiniz. Allah bana nasip etti üç büyük takımda oynadım. İnanın hiçbir tanesinden fazla gönlüm yok ama reel olarak bu sene kim şampiyon olabilir diyorsanız Beşiktaş'ın oyuncu kadrosu ve yapısı diğerlerinden önde gözüküyor” dedi.

Sporun çok önemli bir şey olduğunu ve gelecek nesillere spor yapmayı sevdirmeyi hedeflediğini ve bu konu hakkında çeşitli projeler yaptığını dile getiren Sancaklı, şöyle devam etti;

"Bu güzel etkinliğe beni davet ettikleri için Uğur Okullarına çok teşekkür ederim. Biz de geldik burada çocuklar ile tecrübelerimizi paylaştık. Bizim de geçmişimizden dolayı birikimimizi mutlaka çocuklara aktarmamız gerekiyor. Spor çok önemli bir şey eğer spor yapabilen yeni nesil yaratabilirsek ileride çocukların önleri daha açık olacaktır. Bununla ilgili projeler yürütüyorum ve geliştiriyorum"

"ÇOCUKLARIMIZA SPORU AŞILAMAZSAK BU SORUNU AŞAMAYIZ"

Çocuklara sporun aşılanması gerektiğini dile getiren Teknik Direktör Giray Bulak, "Bugün Uğur Okullarında yapılan Hayallerini Al Uğura Gel Türk Futbolu Söyleşisi’nde çocuklar, nasıl futbol veya spor yapabileceklerini öğrendi. Türkiye'de futbol niye iyi yönetilmiyor, niye kötüye gidiyor, diye soran arkadaşlar oldu. Eğer çocuklarımıza sporu aşılamazsak bu sorunu aşamayız. Çok keyif aldık çok memnun olduk. İçinizde spor yapan var mı diye sorduk aşağı yukarı çocukların üçte ikisi elini kaldırdı. Hem okulun beden eğitimi dersine katılıyor, hem de lisanslı sporcular. Eğer biz onları spor alanlarına çekmezsek onları başka tarafa itmiş oluruz. Ben de üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Buraya geliş nedenim de budur. Ne kadar çocuğa sporu aşılayabilirsen o kadar çok çocuk kurtarmış olacağız, hem de Türkiye'yi daha iyi temsil etmiş olacağız" dedi.

Söyleşi sonrası sporcuların katılımı ve Yaşamkent Kampüsü Futsal takımı arasında gerçekleştirilen dostluk maçıyla etkinlik sona erdi.

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