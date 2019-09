Uğur öğretmen, hayatını, evinde beslediği 500 kuşa adadı

BURSA'da, kuşlara olan tutkusuyla tanınan beden eğitimi öğretmeni Uğur Uzun (49), 500'e yakın kuşu için evini dahi değiştirdi. Uzun, evinin balkonunda beslediği renkli tüyleriyle dikkat çeken gökkuşağı ispinoz kuşları ile güzellik yarışmalarından sayısız ödül kazandı.



Bursa’da yaşayan Uğur Uzun, çocukluk yıllarında kuşlara ilgi duymaya başladı. 9 yaşından itibaren evinde kuş beslemeye başlayan Uzun, yıllar geçtikçe bu sayıyı arttırdı. Aynı zamanda bir lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Uzun, öğrencileri tarafından 'kuş hayranı öğretmen' olarak biliniyor. Evindeki kuşlarının daha rahat yaşaması için eski evini satarak yeni bir ev alan Uzun, bu evin üst katını gökkuşağı ispinozlarına ayırdı. Yaklaşık 500 gökkuşağı ispinozunu evinde besleyen Uzun, bu kuşlarla güzellik yarışmalarından sayısız ödül aldı.



'BU KUŞLARDA DÜNYADAKİ HER RENK VAR'



Gökkuşağı İspinozunun özelliğinin çok renkli olması olduğunu belirten Uğur Uzun, "Renkler beni her zaman büyülemiştir. Bu kuşlarda da dünyadaki bütün renkler var. Bu benim çok ilgimi çektiği için 7 yıldır bu kuşları besliyorum. Daha önceden de bu sevdan vardı. Önceden güvercinlerim vardı. Daha sonra muhabbet kuşu beslemeye başladım. 2012 yılında ilk bu kuşları gördüğümde bu kuşu muhakkak beslemem gerekiyor diye düşündüm. O zamanlar 2 kuş aldım. Daha sonra kuşlarıma böyle bir yer yaptım" dedi.



KUŞLAR İÇİN HER SABAH SAAT 5’TE UYANIYOR



Kuş sevgisinin tarif edilemez olduğunu söyleyen Uzun, "Annem çocukken 'Kuşları seven bir eş nasip et' diyerek dua edermiş. Benim eşim de kuşları çok seviyor. Her sabah kalkıp kuşlarla ilgilenir. Sabah çok erken saatlerde kalkmayan kişi kuş bakamaz. Ben sabah 5'te kalkıyorum. Vücut alışkanlık yaptı. Zevkle mutlu bir şekilde 5'te kalkıyorum. Saat 8'e kadar yemini ve suyunu veriyorum. Daha sonra eşim ve oğlumla evden çıkıp işe gidiyorum" dedi.



KUŞLARLA KONUŞUP ONLARI EVLENDİRİYOR



Sabah kalktığımda ilk olarak kuşlarıyla konuştuğunu dile getiren Uzun, "Bu yıl 450 üzerinde yavru aldım. Bunların içerisinden çok beğendim renk ve vasıf olarak çok beğendim kuşlar oluyor. Onlara da belli isimler takıyorum. Örneğin Cabbar diyorum. Ali, Ayşe ismini takıyorum. O kuşları devamlı takip ediyorum. Salma ortamında renklendikten sonra birbirlerine kur yapmaya başlıyorlar. Birbirlerine yakışan dişi erkek olduğu zaman onları evlendiriyorum" dedi.



'YARIŞMALARDA KENDİMLE YARIŞIYORUM'



Birkaç yıldır yarışmalara katıldığını belirten Uzun, "Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Yardımlaşma Derneği'ne üye oldum. Dernek üyeleri yarışmalara katılmamı söylediler. Kuşlarıma federasyon bileziğini takıyorum. Geçtiğimiz yıl 6 yarışma vardı. Bu yıl 5 yarışma var. Geçen yıl bu kuşlarla Türkiye ikincisi oldum. Toplam 6 bin 600 kuş yarışıyordu. Her biri kendi arasında yarıştı. Bende geçen yılki 6 yarışmaya 99 kuşla katıldım. Bunun sonucunda ikincilik geldi. Ben kendimle yarışıyorum. Bu sene çitayı biraz daha yükseğe çıkarmaya çalışacağım" dedi.