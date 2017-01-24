Uğur Mumcu, Zonguldak’ta anıldı

Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, () - GAZETECİ yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 24'üncü yıldönümünde Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda törenle anıldı.

Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından Madenci Anıtı’nda düzenlenen anma programına yaklaşık 100 kişi katıldı. CHP İl Başkanı Ahmet Altun, Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci’nin de yer aldığı programda Uğur Mumcu'nun fotoğrafı bulunan 'Unutmadık unutmayacağız' yazılı çelenk anıta bırakıldı.

Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, Uğur Mumcu’nun bir dönemin tarihini aydınlatmasının bazı odakların işine gelmediğinden alçakça katledildiğini belirterek şöyle dedi:

"Uğur Mumcu, ta o günlerden 'tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar, 30 yıl sonra general olacaklar ve Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar' sözüyle bu günleri göstermiştir. 'FETÖ' adlı terör örgütünün 1980’li yıllardan bu yana gerek asker, gerek polis, gerek siyaset, gerek bürokrasi, gerek yargı, gerek üniversiteler, gerek medya ve gerekse iş dünyasında nasıl örgütlendiği ve amacının Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak olduğu 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle ortaya çıkmıştır."

Kalabalık, basın açıklamasından sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

