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Uğur Mumcu ve Prof.Dr. Muammer Aksoy Samsun'da anıldı

SAMSUN’da bir araya gelen siyasi parti, oda, sendika ve dernek üyeleri gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) kurucu Genel Başkanı Prof.Dr. Muammer Aksoy'u andı. Samsun’un merkez İlkadım İlçesi’nde...

Uğur Mumcu ve Prof.Dr. Muammer Aksoy Samsun'da anıldı
SAMSUN’da bir araya gelen siyasi parti, oda, sendika ve dernek üyeleri gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) kurucu Genel Başkanı Prof.Dr. Muammer Aksoy'u andı.
Samsun’un merkez İlkadım İlçesi’nde bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda bir araya gelen siyasi parti, oda, sendika ve dernek üyeleri gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile Prof.Dr. Muammer Aksoy’un öldürülmelerinin yıldönümü günlerini içine alan 24- 31 Ocak 'Adalet ve Demokrasi Haftası’nı andı. Anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Üyeler daha sonra şiir okudu, şarkılar söyledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan ADD Samsun Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Üyesi Evre Kabadayı, şöyle dedi:
"Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin saygın isimleri olan değerli gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile ADD’nin kurucu Genel Başkanı, seçkin hukuk bilgini Prof.Dr. Muammer Aksoy’un alçakça pusular kurdurularak öldürülüşlerinin yıldönümü günlerini alan 24–31 Ocak tarihleri arasını, 'Adalet ve Demokrasi Haftası' olarak anıyoruz. Dün aydınlarımızı tek tek katledenler artık ulusumuza ve değerlerimize top yekûn saldırmaktadır. Uğur Mumcu şahsında bizler, aydınlık güzel günler için mücadele eden, mücadele ederken katledilen, tüm aydınlarımızın, yazarlarımızın, bilim insanlarımızın, gazetecilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz."
Grup üyeleri, basın açıklaması ardından Uğur Mumcu Anıtı’na kırımızı karanfil bırakıp  dağıldı.

FOTOĞRAFLI 

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