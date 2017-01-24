Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - SUİKAST sonucu 24 yıl önce öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu, İzmit'te anıldı. Mumcu büstünün önüne karanfiller bırakılırken, kitapları okundu.

Uğur Mumcu ölümünün 24'üncü yılında İzmit'te Uğur Mumcu Parkı'nda anıldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli Barosu ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği işbirliğiyle düzenlenen anma törenine CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Mehmet Toker, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Uğur Mumcu büstününh önüne karanfiller bırakıldı, sevenleri kitaplarını okudu. Basın açıklamasını okuyan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, şöyle dedi:

"Gazeteci, bir araştırmacı-yazar olarak Türk toplumunun nezdinde büyük saygınlığa sahip olan Uğur Mumcu'yu bu hain saldırıda kaybetmemizin üzerinden tam 24 yıl geçti. Kendisini özlemle bir kez daha anıyoruz. Mumcu, gazetecilik hayatı boyunca Atatürk'ün 'Tam Bağımsız Türkiye' ideali için mücadele verdi. Türkiye'yi hedef alan kirli oyunların üzerine yılmadan, kalemini sakınmadan, korkusuzca gitti. Uğur Mumcu'nun bıkmadan usanmadan yazdığı, araştırarak ortaya koyduğu gerçekler ve bunlardan çıkartılması gereken dersler o gün dikkate alınsaydı Türkiye bugün karanlık yapıların hüküm sürdüğü bir ülke değil, gerçek anlamda demokratik, laik bir hukuk devleti olacaktı. Uğur Mumcu'nun dile getirdiklerini ülkemizi yönetenler dikkate alsaydı ülkemiz belki de 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalmayacaktı. Ölümün 24. yıldönümünde gazeteci-yazar ve hukukçu Uğur Mumcu'yu anarken 'Yeter artık' diyerek 'Uğur Mumcu'nun katillerini bulun' çağrısı yapıyoruz. Ayrıca Diyarbakır Emniyet Müdürü'yken faili meçhul bir suikast sonucu öldürülmüş olan polis müdürü Gaffar Okkan'ı da anıyoruz."

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