ANKARA'da 24 yıl önce evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci- yazar Uğur Mumcu, Bursa'da anıldı.

Uğur Mumcu'yu ölüm yıl dönümünde anmak için geçtiğimiz yıllarda Setbaşı Mahfel önünden başlayan ve Atatürk Anıtı'nda yapılan basın açıklaması, bu yıl OHAL nedeniyle Ataevler'deki Basın Kültür Sarayı'nın önünde yapıldı. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey’in yanı sıra demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve akademik odaların temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte gazeteci Rabia Deniz tarafından BGC ile ÇGD Bursa Şubesi’nin ortak açıklama metni okundu. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 yıl sonra bir kez daha meslektaşımız, mesleğimizin onur simgesi Uğur Mumcu için buradayız. Mumcu ve benzeri tüm siyasi cinayetlerde, yönetenlerin ciddi sorumlulukları ya da sorumsuzlukları var. Bu konuda hem siyaseti hem halkı uyaran sivil demokratik güçler olarak, bir avuç da kalsak susmayacağımızı, Uğur Mumcu'nun kararlılığı ve cesaretini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü o; demokrasi, hukuk ve özgürlüğün ancak ve ancak özgür, bağımsız bir vatanla mümkün olabileceğini biliyordu, söylemişti. O, ulusal bağımsızlığın, laik demokratik düzenin mirasçısı, sakıncalı piyadesiydi. O, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin, Atatürk ilkelerinin ve çağdaş değerlerin korunması kavgasının öncülerindendi. Bugün Atatürk’ün, Cumhuriyet’in temel ilkelerinin ve çağdaşlığın tasfiye edilmek istenmesine tepki göstermek, çocuklarımızın geleceğine, mesleğimize ve ülkemize sahip çıkmak, hem memleketimize hem de Mumcu’ya karşı boynumuzun borcudur. Buradayız dostlar. Bir aradayız, yan yanayız. Bir aradayız, bir arada duracağız."



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