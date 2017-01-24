Uğur Mumcu, bombalanan otomobilinin sergilendiği parkta anıldı

GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 24'üncü yılında Eskişehir'de, bombalanan otomobilinin de sergilendiği kendi adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı. Törene katılanlar, mermer ve cam kaide içerisindeki, altında 'Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi' yazısının olduğu otomobilin önüne kırmızı karanfiller bıraktı.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Uğur Mumcu için Eskişehir'deki Uğur Mumcu Parkı'nda tören düzenlendi. Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı enkaza dönüşen 06 YR 245 plakalı otomobilinin mermer ve cam bir kaide içerisinde ibret anıtı olarak sergilendiği Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'nda yapılan anma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile çok sayıda kişi katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, törende yaptığı konuşmada, "24 Ocak Türk demokrasi tarihinde, Türk hukuk tarihinde kara bir gün. Çünkü 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun katledilmesinden sonra Faili meçhul cinayetlerle ilgili ciddi adımlar atılamadı. Türkiye hukuku bu cinayeti çözemedi. Bu çözümsüzlükle yeni yeni cinayetler, yeni yeni faili meçhuller ortaya çıktı. Aslında bunların faili belli. Bugün Uğur Mumcu'yu minnet ve saygıyla anarken, onun yazdıkları bizim önümüzde rehber olmalıdır" dedi.

'DERS VERECEK BİR ANIT'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Uğur Mumcu'nun otomobilinin sergilendiği anıtın herkese ders verecek bir anıt olduğunu söyledi. Büyükerşen, "Birçok şehitliğimiz var ama burası aslında şehir merkezinde yeni bir şehitliktir. Özgürlük, dürüstlük, özgürlük, haysiyet, namus ve bağımsızlık sembolü olan bir anıttır. Emsali olan bir anıt değil özgün bir anıttır. Bu anıtın kısa süre içerisinde meydana getirilişinde emeği olan Kazım Kurt kardeşime teşekkür ediyorum. Acıdır, acı bir anıttır ama çok ders verecek bir anıttır" diye konuştu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu da yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu'nun evinin önünde bombalı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdiği otomobilini 4 yıl önce Eskişehir'e getirdiklerini söyledi. Hacıoğlu, "otomobil 4 yıl öncesine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir deposunda duruyordu. Otomobilin aileye teslimi gündeme gelince önce İzmirli gazeteciler talip oldu. Biz de Eskişehir'e getirmek için talip olduk. Aile, Eskişehir'i uygun buldu. Ankara'dan getirilen otomobil geçen yıl Odunpazarı Belediyesi tarafından yaptırılan bu parka konuldu" dedi.

Anma törenine katılanlar Uğur Mumcu'nun otomobilinin önüne kırmızı karanfiller bıraktı. Milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt beyaz güvercinleri kava uçurdu.



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