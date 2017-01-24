Uğur Mumcu, Balıkesir'de yağmur altında anıldı

ANKARA'daki evinin önünde gerçekleştirilen bombalı suikastla katledilen gazeteci- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24'üncü yılında, Balıkesir'de yağmur altında karanfillerle anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eğitim- İş Sendikası Balıkesir Şubesi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfı (BAÇEV) ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte düzenlediği ilk etkinlik, saat 12.00'de, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. ADD Balıkesir Şube Başkanı İlhan Öner ve YKKED Başkanı Mualla Orman, anıta çelenk sundu. Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri adına yapılan saygı duruşunun ardından, emekli öğretmen Fatma Tekbıyık, törene katılanlara İstiklal Marşı okuttu. ÇYDD üyesi İlayda Sipahi, Uğur Mumcu'nun demokrasi mücadelesiyle ilgili bilgiler verdi.

İkinci etkinlik saat 13.00'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. ADD Balıkesir Şube Başkanı İlhan Öner, Uğur Mumcu'nun Atatürkçü, laik, antiemperyalist ve insan hakları savunucusu özelliklerini anlattı. Mumcu'nun, teröre, yobazlığa karşı olduğunu vurgulayan Öner, "Uğur Mumcu Türkiye'yi aydınlatan bir mumdu. Kendi aydınlığından daha binlerce mum çıkabilecekken, bir suikasta kurban ettiler. Uğur Mumcu yazmakla yetinmedi, adım adım Anadolu'yu dolaşıp insanları aydınlattı. Başta devlet olmak üzere bir şeyler yapması gerekenler başlarını kuma gömdüler. Uğur Mumcu'nun Kemalist devrim doğrultusundaki savaşımı, halkının adaletsizlikten, haksızlıklardan kurtuluş savaşımıydı. Uğur Mumcu, Mustafa Kemal önderliğinde kurtuluş savaşı veren, bağımsızlık tohumları eken Kuva-i Milliyeciler gibiydi. Ancak 1993 yılının 24 Ocak günü katledildi. Onun bu savaşımını sürdüreceğiz" dedi.

İlhan Öner'in basın açıklamasını tamamladıktan sonra, etkinliğe katılanlar Uğur Mumcu'nun portresinin önüne karanfil bıraktı.

Uğur Mumcu için üçüncü etkinlik ise Balıkesir Sanat Merkezi'nde yapıldı. Burada da Uğur Mumcu'nun, demokrasi ve tam bağımsız Türkiye için verdiği mücadele anlatıldı.



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