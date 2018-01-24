mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile...
İBB kadrosu için 24 bin 109 işçi başvuru yaptı
İBB kadrosu için 24 bin...
Hatay ve Kilis'e roket düştü 
Hatay ve Kilis'e roket düştü 

Uğur Mumcu, Ayvalık’taki evinin önünde anıldı

GAZETECİ-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25’inci yıldönümünde, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yazları kaldığı evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Ankara'da, 25 yıl önce, evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması...

Uğur Mumcu, Ayvalık’taki evinin önünde anıldı
GAZETECİ-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25’inci yıldönümünde, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yazları kaldığı evinin önünde düzenlenen törenle anıldı.
Ankara'da, 25 yıl önce, evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için Ayvalık Tapu Kadastro Sitesi’ndeki evinin önünde tören düzenlendi. Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubeleri tarafından düzenlenen törene, Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, CHP İlçe yönetimi ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Uğur Mumcu’nun evinin önüne konulan fotoğrafının üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi Ömer Duran Yağar yaptığı konuşmada, “Demokrasi ve Adalet Haftası’nda, 24 Ocak 1993’te evinin önünde katledilen Uğur Mumcu ile birlikte, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Necip Hablemitoğlu, Gaffar Okkan, Doğan Öz, Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink gibi aydınlanma şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Sevgili Uğur Mumcu, araştırmacı gazeteciydi ve toplumumuzun başına gelebilecek tehlikelere karşı haykıran biriydi. ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’nda yurdumuzda demokrasi ve adaletin kurumsallaşması, yaşadığımız acı olayların tekrar yaşanmaması için demokratik kitle örgütlerini ve siyasi partilerimizi hep birlikte mücadele etmeye bir kez daha davet ediyoruz” dedi.
Ayvalıklı şair Turgut Baygın’ın okuduğu şiirin ardından tören sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314