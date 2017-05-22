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Uğur Kurt öldürüldüğü yerde,Cemevi'nin bahçesinde anıldı

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()  İstanbul Okmeydanı'nda bir cenazeye katılmak için gittiği Cemevi'nde, bölgede yaşanan olaylara müdahale eden polisin silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden...

Uğur Kurt öldürüldüğü yerde,Cemevi'nin bahçesinde anıldı

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()  İstanbul Okmeydanı'nda bir cenazeye katılmak için gittiği Cemevi'nde, bölgede yaşanan olaylara müdahale eden polisin silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Uğur Kurt, ölümünün 3. yılında vurulduğu yerde anıldı. Uğur Kurt'un Annesi Gülnaz Kurt, oğlunun ölümüyle eşi ve kendisinin de öldüğünü kastederek " Üç kişinin katilini nasıl bıraktılar? Elini kolunu sallayarak nasıl geziyor? Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. O polis ise ben de vatandaşım. Bizi hiç mi düşünmedi? Uzatsın elini" dedi.


 

ÖLÜMÜNÜN 3'ÜNCÜ YILINDA

Uğur Kurt, ölümünün 3. yılında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde vurulduğu yerde anıldı. Anmaya Uğur Kurt'un annesi Gülnaz Kurt, Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin, Uğur Kurt'un akrabaları ve sevenleri katıldı. 


 

SAYGI DURUŞU YAPILDA

Uğur Kurt için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin Uğur Kurt'un öldüğü yerde ve öldüğü saatte basın açıklaması yaptı. Zeynel Şahin "Uğur Kurt'u tam da bu noktada bu saatte polis kurşunuyla aramızdan ayırdılar. Uğur Kurt'u bilerek vurdular diye düşünüyorum. Hiçbir olayla ilgisi olmayan Uğur cenaze için beklerken polis bize ateş etti ve Uğur vuruldu. Mahkemede beraat eden polisle ilgili avukatlarımız gerekli işlemleri yapacak. Hukuk daha devam edecektir. Bir üst mahkemede hakkımızı arayacağız. Bu davanın takipçisi olacağız" dedi.


 

UĞUR KURT'UN ANNESİ: CUMHURBAŞKANINA SESLENİYORUM.O POLİS İSE BEN DE VATANDAŞIM

Uğur Kurt'un annesi Gülnaz Kurt " Benim çocuğumdan ne istediler? Bu kararı veren hakimin vicdanı rahat mı? Üç kişinin katilini nasıl bıraktılar? Elini kolunu sallayarak nasıl geziyor? Buradan sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum.O polis ise ben de vatandaşım. Bizi hiç mi düşünmedi? Uzatsın elini.12 bin lira para cezasını çok görüyor. Onu da ben vereyim de ona ödül olsun" diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş "Acımız büyük. Asıl acımızı katmerlendiren şey beklenen adaletin gerçekleşmemesi. Bir cemevinde bir alevinin öldürülmesi adaletin buna karşı takındığı tutum lakayt tutumdur.Demek ki bir ibadethanede bir cemevinde bir aleviyi öldürmenin cezası 12 bin yüz liraymış. Adalet mücadelemiz sürecek" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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