Uğur Dündar'dan 'terörist' yakıştırmasına tepki

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), () - İZMİR'in Bergama İlçesi'nde düzenlenen bir söyleşiye katılan gazeteci Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumda "Hayır oyu verecekler, 15 Temmuz'da bizim karşımıza çıkanlardır" sözlerine yanıt vererek kendisi gibi 'hayır' oyu kullanacaklara 'terörist' yakıştırması yapılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Bergama'da bulunan sivil toplum örgütleri, çeşitli dernek ve parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen söyleşide anayasa değişikliği, başkanlık sistemi ve referandum süreci değerlendirildi. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın da katıldığı toplantıda konuşan gazeteci, yazar Uğur Dündar, Bahreyn ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda 'hayır' oyu kullanacaklara ilişkin yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Dündar, şunlanı söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, 'Buna hayır oyu verecekler 15 Temmuz'da bizim karşımıza çıkanlardır' diyerek. Yani bir anlamda 'darbecilerdir, FETÖ'cülerdir' demeye getirdi. Şahsen ben 'hayır' diyecek bir yurttaş olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine asla katılmıyorum. FETÖ'nün en büyük linçlerinden birini yaşamış ve kumpas sürecinin mağdurlarından olan bir gazeteciyim. İşimden oldum. 'Ergenokoncu' diye yaftalandım. Bu süreçte her gün hapse atılması gereken gazeteciler listesinde adım yer aldı. FETÖ'cü savcıların hazırladığı iddianamelerde bir yığın asılsız iftiralar yer aldı. Dolayısıyla ben o sürecin en büyük acılarını yaşamış bir gazeteci olarak, 15 Temmuz gecesi belki de Twitter hesabından ilk paylaşımı yapan ve bunun FETÖ'cü darbe girişimi olduğunu açıklayan 'yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet' mesajını veren laik demokratik parlamenter sistem sevdalısı biriyim, bunu asla hak etmediğimizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanı da olsanız 'hayır' oyu vereceklere 'terörist' yakıştırması yapamazsınız."

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise dünyada kendi isteğiyle çok partili siyasi sisteme geçen tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak "1950 yılında milletin iradesiyle bir seçim yapıldı. İsmet Paşa eşinin elinden tutarak Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Bu muazzam bir demokrasi başarısıdır. Buna benzer çeşitli başarıları tarihte hikayesini yazan bir ülkenin geriye gitmesi düşünülemez. O nedenle bu referandumda eminim ki anayasa değişikliğine 'hayır' çıkacaktır" dedi.

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