Uğur Acar'ın 5'inci nakil yaşına pastalı kutlama

Erol AKKIR/ANTALYA, () - UŞAK'ta 5 yıl önce beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın yüzünün nakledildiği 24 yaşındaki Uğur Acar için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, kutlama düzenlendi. 5'inci nakil yaşını kutlayan Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar'ı, Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi Turan Çolak, çift kol nakilli Mustafa Sağır da yalnız bırakmadı.

Kutlamaya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Prof. Dr. Ömer Özkan, Hastane Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, Anesteziyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimioğlu, Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzman Nilgün Keçecioğlu katıldı.

Doğum gününü pasta keserek kutlayan Uğur Acar, 5 yıl önce 21 Ocak günü yeni yüzüyle yeni bir hayata başladığını, acı ve tatlı anılarla geçen 5 yılı hep güzel yönleriyle hatırlamak istediğini söyledi. Acar, "5 yılın nasıl geçtiğine inanın ben bile şaşırıyorum. 5 yılımı kelimelere sığdıramam. Bir günüm diğerine uymuyordu. Psikolojim de değişik olabiliyordu. Bu durumu çok iyi atlattım. Tüm nakilli hastalarda bu durumlar yaşanmıştır ama ben çok inişli çıkışlı zamanlar geçirdim. Sıkıntılar da yaşadım ancak şu an mutluyum, sağlıklıyım, huzurluyum. Başta Ömer Özkan hocam olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ise güzel bir toplantı vesilesi ile bir araya geldiklerini belirterek, "Bildiğiniz gibi üniversitemiz ve Tıp Fakültemiz Organ Nakli Merkezi çok büyük başarılara imza atan bir merkez. Bugün itibarıyla böbrek nakli sayısında Türkiye'de üniversite hastaneleri arasında birinci durumdayız. Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar ile beraberiz. Bugün itibarı ile beşinci yılını sağlıklı bir şekilde tamamlamış bulunmakta. Bu başarıdan dolayı oldukça mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Nakilde emeği geçen tüm transplant ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yüz nakli operasyonunun başındaki Prof. Dr. Ömer Özkan ise 5 yılın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Önemli bir zaman 5 yıl, insan ömründe az bir zaman değil, bunu tamamladık. Ben gururla söylüyorum Akdeniz Üniversitesi dünyada, Türkiye'de en çeşitli nakillerin yapıldığı tek merkezdir. Pankreas, karaciğer, böbrek, kol, rahim ve yüz naklini de sayarsanız bu çeşitlilikte nakil yapabilen başka bir merkez yok. Bize düşen bu merkezi daha üst seviyelere taşıyabilmektir. Bizi her zaman bu nakilleri yaparken şov yapmakla suçladılar. Ama az lafla çok iş yaparak götürdük. 2010 yılında çift kol naklini yapmıştık, Cihan'ı hatırlarsınız. Cihan'ın 7'nci yılı tamamlanmak üzere. Rahim naklinde 6'ncı yılı tamamladık. En önemlisi sağlıklı bir çocuk eline almasını sağlamak, onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin sağlıklı iki kol nakli bu merkezde yapıldı. Çift kol nakli olan Mustafa da fizik tedavisine devam ediyor, ellerini kullanmaya başladı. Türkiye'nin en kapsamlı yüz nakllilerinden biridir Turan Çolak burada, o da yaklaşık 4.5 senesini tamamladı."

Doç. Dr. Özlenen Özkan da acısıyla tatlısıyla 5 yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Ama biz bir aile olduk, organ nakli ekibi ve hastalarımızla. Bizim hedefimiz onları hayata karıştırmaktı, en azından buna vesile olmaktı. Uğur'u, Turan'ı, Recep'i görünce hayata ne kadar karıştıklarını görüyorum. Hatta bazen çok coşkulu karışıyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor. Onlara aileleriyle birlikte çok güzel bir ömür diliyorum" dedi.

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