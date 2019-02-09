Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...
Interpol ile Europol tarafından aranan Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi
Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi

Üçüzlere bademcik ameliyatı

Turgay İPEK / ERZURUM () - ERZURUM'da yaşayan Sema ve Ahmet Karadaş çiftinin 7 yaşındaki üçüz çocukları, Hüseyin, Hamza ve Hasan'a sırasıyla bademcik ameliyatı yapıldı. Sağlık durumları iyi olan üçüzler, hastanenin maskotu oldu. Yutkunma,...

Üçüzlere bademcik ameliyatı

Turgay İPEK / ERZURUM () - ERZURUM'da yaşayan Sema ve Ahmet Karadaş çiftinin 7 yaşındaki üçüz çocukları, Hüseyin, Hamza ve Hasan'a sırasıyla bademcik ameliyatı yapıldı. Sağlık durumları iyi olan üçüzler, hastanenin maskotu oldu.
Yutkunma, boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen üçüzlere yapılan muayene sonucunda bademcik şişmesi ve geniz eti teşhisi konuldu. Servis doktoru Operatör Sadeddin Kalkandelen tarafından sırayla ameliyat edilen üçüzler sağlıklarına kavuştu. Ameliyat sonrası çocukların artık solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü gibi şikayetler yaşamayacağını belirten Dr. Kalkandelen, "Üçünün de sağlık durumu çok iyi. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecekler. Artık bademcik şişmesi ve geniz etinden kaynaklanan şikayet yaşamayacaklar. Üçüz olması nedeniyle hastalıkları genetik olabilir. Meslek hayatımda benim de ilk kez karşılaştığım bir durum oldu" diye konuştu.
Aynı gün ameliyat olarak birbirlerine destek çıktıklarını söyleyen Evliye Çelebi İlkokul birinci sınıf öğrencisi Hasan Karadaş, "Birçok şey gibi çekilen acıyı da paylaşıyoruz. Bazen birimizin çok ağrısı olduğunda diğerlerimiz ona moral veriyoruz. Artık bu gibi sorunları yaşamayacağımız için mutluyuz" dedi.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328