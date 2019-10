TÜRKİYE'nin en önemli sucuk üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'daki firmada gıda mühendisliği yapan Fatma Özyıldız, sucuk alacakları, güvenilir markalardan alışveriş yapmaları konusunda uyardı. Hileli ürünü anlamak için analiz yapılması gerektiğini vurgulayan Özyıldız, "Analizde; et içinde ne olduğu, at eti, eşek eti veya domuz eti olup olmadığı belli olur. Vatandaşlarımız ucuz sucuk almamalı. Ucuz sucukta hile vardır" dedi.Termal, mermer, lokum, kaymak ve haşhaşın yanı sıra sucuğu ve eti ile Türkiye'nin önemli illerinden olan Afyonkarahisar'da sucuk üretimine özel önem veriliyor. Afyonkarahisar'da hijyenik ortamda kurallara uygun üretilen sucuk, ayrı damak tadı oluşturuyor. Kentteki sucuk üretim fabrikasının gıda mühendisi Fatma Özyıldız, sucuk tüketeceklere uyarılarda bulundu. Damak tadı, rengi, içinde kullanılan baharatıyla sucuğun öneminden bahseden Özyıldız, hileli sucuğu anlamak için analiz yaptırılması gerektiğini belirterek, ucuz sucuk alınmamasını istedi. Özyıldız, markalı sucuklara yönelinmesi gerektiğine de vurgu yaptı.SUCUĞUN ÜRETİM AŞAMASINI ANLATTISucuk üretim şirketinde 3 yıldır üretim müdürlüğü yapan, gıda mühendisi Fatma Özyıldız, sucuk için öncelikle yüzde 100 dana eti olması gerektiğini söyledi. Dana etinin karkas olarak alındığını ve kemiklerinden ayrılmasının ardından sucuk üretimi için birçok aşamadan geçtiğini belirten Özyıldız, üretim aşamasını şöyle anlattı:"Karkasından ayrılan et sinir ayıklama makinesinden geçirilir. Etin içinde sinir başta olmak üzere ne varsa onlar ayrı bir işlemden geçirilir. Sucuk hamuru için gerekli olan dana eti, yağ, sarımsak ve baharatlarıyla beraber karıştırılır. Belirli bir süre ve sucuğu sucuk yapan o tadın elde edilmesi için dinlenmeye alınır. Dinlendirilmiş olan sucuk hamuru dolum aşamasına getirilir. Dolum aşamasında doğal kılıf kullanılıyorsa kılıfların hijyeni önemlidir. Bu nedenle potasyum sorbat ve asitli suya daldırılıp çıkartılır. Daha sonra dolum işlemi gerçekleşir. Dolum işleminden sonra genelde fermente bir ürün ise fermantasyon aşamasında bir işlemimiz var. Dolan sucuk hamurlarını fermantasyona tabi tutuyoruz. Yaklaşık 16 ile 18 saatlik süreyle 28 ile 30 derecelik sıcaklıklarda yüzde 90 bağ ile sucukların olgunlaştırılmasını sağlıyoruz. Bu aşama bizim için çok önemlidir. Sucukların orada tat ve aroma gelişimi söz konusudur. Birçok bakterilerin ve yabancı maddelerin bir miktar da olsa elemine edildiği bir aşamadır. Fermantasyonun ardından ürünler ışıl işleme tabi tutulur. Işıl işlemin ardından paketlemeye hazır hale getirilir."Sucuk tüketeceklere öncelikle güvenilir markayı tercih etmelerini tavsiye eden Fatma Özyıldız, "Sucuğun kendisine has doğal bir rengi vardır. Sucuğun içerisindeki yağlar mozaik bir yapıda olmalıdır. Dilimlenebilir özelliği çok iyi olmalıdır. Hatta tavaya atıldığında yağını çok fazla salmamalıdır. Çünkü sucuğu sucuk yapan özellikler bunlardır" dedi.'UCUZ SUCUKTA HİLE VARDIR'Hileli ürünler için önceliğin analiz olduğuna dikkati çeken Fatma Özyıldız, "Hileli bir ürünü anlamak aslında çok da kolay bir şey değildir. Ancak analiz yaptırılabilir. Ama onlar da tabii bazı kurumlar tarafından yapılıyor. Ancak bir müşteri ilgili kuruma şikayet verdikten sonra analizlerde etin içerisinde ne olduğu, at eti, eşek eti veya domuz eti olup olmadığını ancak analizler vasıtasıyla anlayabiliriz. Vatandaşların ucuz sucuk almamaları gerekiyor. Özellikle fiyattan anlayabilirler. Ucuz sucuk yiyorlarsa bilin ki bu üründe hile vardır" diye konuştu.'KALİTELİ SUCUKTA BURUŞMA OLMAZ'30 yıldır aynı şirkette et ve et ürünleri bölümünde çalıştığını söyleyen Kadir Yıldırım, kaliteli sucuğu fiyatından anlamanın mümkün olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Sucuğun kilosu ortalama 65 ile 70 TL arasındadır. Sucuğun kalitesini fiyatının yanı sıra renginden anlayabiliriz. Rengine bakıldığında et oranını hemen belli eder. Genelde müşterilerimiz de sucuğun nasıl yapıldığını soruyor. Biz de gerekli açıklamaları ve hangi işlemlerden geçtiğini anlatıyoruz. Sucukta hileyi genelde pişirirken anlarsınız. Sucuğu tavaya attığınız zaman yağ oranı yüksekse sucuk tavada buruşur. Ama kaliteli sucukta buruşma olmaz ve tavada olduğu gibi kalır" dedi.'DOSTLARIMA DA SUCUK İKRAM EDİYORUM'Muğla'dan İstanbul, Ankara veya Konya'ya giderken Afyonkarahisar'a uğrayarak, sucuk yediğini söyleyen Ali Gümüşhan ise kaliteli sucuğu doğal bağırsak ve parlak renginden anladığını belirtti. Gümüşhan, "Her geldiğimde sucuğu dilimleterek burada ızgara üzerinde pişirtiyorum. Daha sonra tadına bakıyorum. Ayrıca akraba ve dostlarıma da sucuk alıp ikram ediyorum" diye konuştu.