Üçüz buzağılar çiftliğin maskotu oldu

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), () - AYDIN'ın Germencik İlçesi'ndeki bir çiftlikte dünyaya gelen, ikisi erkek biri dişi üçüz buzağılar çiftlik çalışanlarının maskotu haline geldi.

Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde geçen yıl kurulan hayvan çiftliğinde bir ilk gerçekleşti. Eşine ender rastlanan doğumda gebe inek, 3 Mart Cuma günü üçüz doğurdu. Üçüz buzağı olunca şaşkınlıklarını gizleyemeyen çiftlik çalışanları, yavruları biberonla beslemeye başladı. Gün geçtikçe hareketlenen buzağılar ise çalışanların neşe kaynağı oldu.

Üçüz doğumlarda kayıpların çok yüksek oranda olduğuna dikkat çeken 26 yıllık Veteriner Hekim 49 yaşındaki Ziya Bağcık şunları söyledi:

"Bizim çok yoğun gördüğümüz bir vaka değil, çok ender rastlanan bir durumdur. Üçüz doğumlarda hayatta kalma oranı çok düşüktür. Burada dünyaya gelen üçüz yavrulardan üçü de yaşıyor, bu da bizim için sevindirici. Üçü de çok sağlıklı, zaten doğum çok kolay gerçekleşti. Şu anda çok güzel süt emiyorlar ve gelişimleri de gayet güzel. Herhangi bir sakatlıkları ve sıkıntıları yok."

Veteriner Hekim Ziya Bağcık, "Daha önce bir kez dördüz buzağı doğurttum ama yaşamadılar. Sanırım dört veya beş kez de üçüz buzağı doğumuna rastladım ama yaşama oranları çok düşüktü" diye konuştu.

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