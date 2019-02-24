İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, ()-TÜRK Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç ve dış hatlarda toplam 4 seferi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İstanbul' da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle seferlerde aksamalar oldu. İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY'nin, Bakü, Aşkabat ile İzmir ve Adana seferleri iptal edildi.
Uçuşlara kar engeli; 4 sefer iptal
İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, ()-TÜRK Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç ve dış hatlarda toplam 4 seferi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İstanbul' da etkili olan kar yağışı...
24 Şubat 2019 Pazar 00:53
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