Uçurumda mahsur kalan 4 keçiye halatlı kurtarma

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), () - BOLU'nun Seben ilçesinde, uçumun kenarında mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Seben Yuva köyü Çeltikderesi mevkiinde Hasan Çelik'e ait 4 keçi mahsur kaldı. Yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan keçileri kendi imkanlarıyla indiremeyen Hasan Çelik, durumu Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen 5 kişilik AFAD ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu halatlarla aşağı inerek mahsur kalan keçilere ulaştı. Keçiler, halatla yukarı çekildikten sonra sahibine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), () - BOLU'nun Seben ilçesinde, uçumun kenarında mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.