Uçuruma yuvarlanan ineğinin başında 11 gün bekledi

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, uçuruma yuvarlanan ve sahibinin gece- gündüz başında nöbet tuttuğu inek, 11 gün sonra ayağa kalktı. İneği ahıra götüren sahibi Ahmet Kundakçı'nın da yorucu nöbeti sona erdi.Darıova Mahallesi'nde Ahmet Kundakçı'nın 'Nazlı' adını verdiği ineği, 11 gün önce arazide uçuruma düştü. Gebe olan ineğini kurtarmak isteyen Kundakçı ve mahalle sakinlerinin çabaları yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istendi. İş makineleriyle yol açıp ineğe ulaşmak isteyen ekipler engebeli araziyi geçemeyince 'Nazlı'yı kurtaramadı. Çağırılan veteriner de şok vererek ineği kaldırmaya çalıştı ancak, o da sonuç alamadı.Yerinden bile kıpırdayamadığı için ayakları kırıldığı düşünülen ineğine yılan ve kurt gibi hayvanların zarar vermesinden endişe eden Ahmet Kundakçı doğumuna 1 ay kalan hayvanın başında nöbet tutmaya başladı. 'Nazlı'nın daha fazla aşağı kaymaması için tahta kazıklar çakan Ahmet Kundakçı, yanına yaptığı sedir de yatmaya başladı. Kundakçı ayrıca kalkamadığı için ayakları kırıldığı düşünülen ineğin güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için üzerini de ağaç dalları ile kapatmaya çalıştı.ÇADIR KURULURKEN AYAKLANDISon günlerde yağışların artması nedeniyle Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan ekiplerine Ahmet Kundakçı ve ineğin bulunduğu yere çadır kurulması talimatını verdi. Ekipler çadırı kurmaya başladığı sırada 11 gündür yerinden hiç kıpırdamayan 'Nazlı' birden ayağa kalktı. Ekipler yine de çadırı kurarken, Ahmet Kundakçı gece gündüz başında nöbet tuttuğu ineğin ayağa kalmasından mutlu oldu.Ahmet Kundakçı daha sonra güçlükle ayakta durabilen Nazlı'yı yaklaşık 1 kilometre uzaktaki evinin yanında bulunan ahıra götürmeye karar verdi. Topallayarak yürüyebilen inek destekle, yaklaşık yarım saat süren yorucu yürümenin ardından ahırına ulaşmayı başardı. Veteriner tarafından yapılan kontrolünde ise ineğin ayaklarının kırık olmadığı zedelenme olduğu belirtildi.

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