Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Uçurum kenarında mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bulunan Dövme Dağı'ndaki uçurumda 6 gündür mahsur kalan Akkız isimli keçi, Arama ve Kurtarma (AKUT) ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Şerife Kuşak'a ait, 3 haftalık yavrusu olan, Akkız...

Uçurum kenarında mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde bulunan Dövme Dağı'ndaki uçurumda 6 gündür mahsur kalan Akkız isimli keçi, Arama ve Kurtarma (AKUT) ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Şerife Kuşak'a ait, 3 haftalık yavrusu olan, Akkız isimli keçi, Ören Mahallesi'ndeki, 930 metre rakımlı Dövmen Dağı'nda, yaklaşık 100 metrelik uçurumun kenarında mahsur kaldı. AKUT ekipleri, keçinin 6 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. AKUT görevlisi Caner Tezman, ip ve çelik halka kullanarak keçiyi kendi vücuduna sabitledikten sonra, keçiyi yaklaşık 45 dakikada bulunduğu yerden yukarıya çıkardı. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla kurtarılan keçi, sahibi Kuşak'a teslim edildi. Kuşak, "AKUT'a çok teşekkür ediyoruz. Biz kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Kayalıklar çok yüksek ve sarptı. AKUT'a haber verdik ve Akkızımıza kavuştuk, yavrusu da onu görünce çok sevindi" dedi. 
AKUT görevlisi Sadettin Uslu, "Bizim için her can kutsaldır. İhbarı aldıktan sonra bölgeye ulaştık. Bölge çok sarp olduğu için biraz zorlandık ama Akkız'ı yavrusuyla buluşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314