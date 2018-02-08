Uçurum kenarında mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bulunan Dövme Dağı'ndaki uçurumda 6 gündür mahsur kalan Akkız isimli keçi, Arama ve Kurtarma (AKUT) ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.Şerife Kuşak'a ait, 3 haftalık yavrusu olan, Akkız isimli keçi, Ören Mahallesi'ndeki, 930 metre rakımlı Dövmen Dağı'nda, yaklaşık 100 metrelik uçurumun kenarında mahsur kaldı. AKUT ekipleri, keçinin 6 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. AKUT görevlisi Caner Tezman, ip ve çelik halka kullanarak keçiyi kendi vücuduna sabitledikten sonra, keçiyi yaklaşık 45 dakikada bulunduğu yerden yukarıya çıkardı. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla kurtarılan keçi, sahibi Kuşak'a teslim edildi. Kuşak, "AKUT'a çok teşekkür ediyoruz. Biz kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Kayalıklar çok yüksek ve sarptı. AKUT'a haber verdik ve Akkızımıza kavuştuk, yavrusu da onu görünce çok sevindi" dedi.AKUT görevlisi Sadettin Uslu, "Bizim için her can kutsaldır. İhbarı aldıktan sonra bölgeye ulaştık. Bölge çok sarp olduğu için biraz zorlandık ama Akkız'ı yavrusuyla buluşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

FOTOĞRAFLI