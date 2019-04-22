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Ücretsiz Kahramanmaraş dondurması almak için sıraya girdiler

DENİZLİ'nin en işlek yerlerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yeni açılan bir pastane, tanıtım için 120 kiloluk Kahramanmaraş dondurmasını vince asarak ücretsiz dağıttı. Halk etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, vince asılı dondurma...

Ücretsiz Kahramanmaraş dondurması almak için sıraya girdiler
DENİZLİ'nin en işlek yerlerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yeni açılan bir pastane, tanıtım için 120 kiloluk Kahramanmaraş dondurmasını vince asarak ücretsiz dağıttı. Halk etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, vince asılı dondurma yaklaşık yarım saatte tükendi.
Merkezefendi ilçesinin Altıntop Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir pastane açılışında, tanıtım etkinliğinde Kahramanmaraş dondurması ücretsiz dağıtıldı. Vince bağlanan 1 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığındaki dondurmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çalışanlar tarafından satır ve bıçaklarla kesilen dondurmalar, külahlara koyularak ikram edildi. Bazı vatandaşların büyük parçalar halindeki dondurmayı ellerine alıp götürdüğü de görüldü. Vince asılı dondurma, yaklaşık yarım saatte bitti.
Dondurma alan vatandaşlardan Mehmet Karaoğlu, "Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Dikkatimi çekti. Gidip ben de bir külah dondurma aldım. Ücretsiz olduğu için de insanlar ilgi gösteriyor. Dağıtanlara teşekkür ederim" dedi. Nuri Engin ise, "Bu kalabalıkta dondurma kaptığım için sevinçliyim. Elimdeki dondurma yaklaşık yarım kilo. Hepsini yemeyi düşünüyorum" diye konuştu.
İşletme sahibi İlhan Aydınlık, açılış için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Yoğun bir ilgi oldu. Hem görsellik açısından hem de ağırlığından dolayı dondurmamızı vince bağlayıp dağıttık. Vince asınca dondurmayı kesmek kolay oluyor" dedi.

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