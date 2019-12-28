Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği...
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ereğli’de bir iletişim firmasının hatlarına girerek arama yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, 2 kişinin Bartın’da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla E.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.Y. ve M.K.’nin yurt dışından ücretli hat kiraladıkları, iletişim firmasına ait dağıtım kutularına girerek kiraladıkları hattı arayıp kazanç elde ettikleri belirlendi. E.Y. ve M.K.’nin hatlara girmek için kullandıkları telefonlara ve aletlere el konuldu. E.Y. ve M.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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