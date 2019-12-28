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Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 130 BİN TL PARA KAZANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan ve yakalanıp gözaltına alındıktan sonra adliyeye...
GENEL 28.12.2019, 18:31
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 130 BİN TL PARA KAZANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan ve yakalanıp gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Y. ve M.K.'nin, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Bartın ve Ereğli'de yaklaşık 2,5 aylık sürede kullandıkları yöntemle 130 bin TL kazanç elde ettikleri öğrenildi.
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