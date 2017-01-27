Ücret alamayan tekstil işçileri eylem yaptı

TOKAT'ın Reşadiye İlçesindeki tekstil fabrikasına çalışan 40 işçi, fabrika sahiplerinin ücretlerini ödemeden ilçeyi terk ettiklerini iddia ederek eylem yaptı.

Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde bir yıldır faaliyet gösteren Fahri T.'ye ait fason üretim yapan tekstil fabrikasında çalışan 40 işçi, 3 gün önce sabah saatlerinde fabrikaya gelince şoke oldu. Fabrikada bulunan bazı makinelerin yerinde olmadığını gören işçiler fabrika yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Fakat fabrika yetkililerine ulaşamayan işçiler, yaklaşık 3-4 aydır ücretlerini alamadıklarını da öne sürerek fabrikada eylem yapmaya başladı.

İşçilerden Selahattin Erdoğdu, "Bizim çalışma süreci içerisinde asgari ücret üzerinden bir ödeme olmadı. Sigorta girişlerinde izinsiz çıkışlar yapıldı. Kimine 5, kimene 1 gün bazılarına hiç sigorta girişi yapılmamış. Mağdur durumdayız. Burada çalışanlar ailesini geçindiriyor. Zaten giderken makineleri de götürmüşler. Hem bizim emeğimizi çaldı, hem bizim hakkımızı yedi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

İşçilerden Hamide Dayan ise sigortasız çalıştırıldığını öne sürerek, "Paramızı ödemedi kaçtı, biz verilmesini istiyoruz" diye konuştu. Nurten Koçyiğit ise firma yetkililerinden şikayetçi olduğunu belirtti.

İşçiler, durumlarını kaymakamlığa bildirip, ardından adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.



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