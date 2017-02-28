Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...

Uçan balon altında 'şekerleme yaptı'

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda uçan balonlar altında şekerleme yapan 2 satıcı çevredekilerin ilgisini çekti. Güneşli günlerde sahil şeridini bir uçtan diğerine gezen, yürüyüş yapan ailelerin çocuklarına balon satarak...

Uçan balon altında 'şekerleme yaptı'
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda uçan balonlar altında şekerleme yapan 2 satıcı çevredekilerin ilgisini çekti.
Güneşli günlerde sahil şeridini bir uçtan diğerine gezen, yürüyüş yapan ailelerin çocuklarına balon satarak geçimini sağlayan gençler, gökyüzünün bulutlanmasını fırsat bildi. Sahilde balonları koluna bağlayarak uçmasını engelleyen satıcı, kısa süreliğine de olsa 'şekerleme yaparak' yorgunluk attı. Çeşitli çizgi film karakterlerinin şekillerinden oluşan uçan balonları eline bağlayarak sahile uzanan baloncuları görenler onun fotoğraflarını çekti.
Havanın bulutlu olmasından dolayı satış yapamadığını belirten satıcı genç, çok yorulduğu için kısa süreliğine uzanarak dinlendiğini söyledi. Aralarında Pepe, Niloya, Casper, Caillou, Tom ve Jerry gibi çizgi film karakterlerinin bulunduğu balonlar, 5-50 TL'den satılıyor.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.