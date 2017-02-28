Uçan balon altında 'şekerleme yaptı'

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda uçan balonlar altında şekerleme yapan 2 satıcı çevredekilerin ilgisini çekti.Güneşli günlerde sahil şeridini bir uçtan diğerine gezen, yürüyüş yapan ailelerin çocuklarına balon satarak geçimini sağlayan gençler, gökyüzünün bulutlanmasını fırsat bildi. Sahilde balonları koluna bağlayarak uçmasını engelleyen satıcı, kısa süreliğine de olsa 'şekerleme yaparak' yorgunluk attı. Çeşitli çizgi film karakterlerinin şekillerinden oluşan uçan balonları eline bağlayarak sahile uzanan baloncuları görenler onun fotoğraflarını çekti.Havanın bulutlu olmasından dolayı satış yapamadığını belirten satıcı genç, çok yorulduğu için kısa süreliğine uzanarak dinlendiğini söyledi. Aralarında Pepe, Niloya, Casper, Caillou, Tom ve Jerry gibi çizgi film karakterlerinin bulunduğu balonlar, 5-50 TL'den satılıyor.

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