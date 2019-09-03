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Uçamayan yavru kumruya çocuklar sahip çıktı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 çocuk evlerinin önünde oynadıkları sırada buldukları uçamayan kumruya sahip çıkarak, İnegöl Belediyesi'ne teslim etti. Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde...
GENEL 03.09.2019, 18:39
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 çocuk evlerinin önünde oynadıkları sırada buldukları uçamayan kumruya sahip çıkarak, İnegöl Belediyesi'ne teslim etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde 2 çocuk, evlerinin önünde oynadıkları sırada, uçamayan yavru kumru buldu. Sokak kedilerinin yavru kumruya zarar vermemesi için sahip çıkan çocuklar, kuşu evlerine götürdüler. Ailelerinin belediyeyi araması üzerine eve gelen İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kumruyu teslim aldı. Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülen kumru, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortama salınacak.
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