Uçakta olay çıkaran kadın tutuklandı (1)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL () SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nigar D., "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.

