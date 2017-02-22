Uçaklardaki korozyonun nedeni tuvaletlerin yükleme alanına uzak olması

Tolga Özbek / İstanbul, 22 Şubat () – Britanya Havayolları British Airways, son dönemlerde bazı uçaklarının kargo bölümlerinde artan oranda korozyon (metal yapıda oksitlenme) belirledi.

Bunun üzerine yapılan araştırmada ilginç bir sonuç ortaya çıktı; araştırmalar, yükleme işçilerinin tuvaletlerin uzak olması nedeniyle idrarlarını uçağın kargo bölümüne yaptıklarını gösterdi.

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre, özellikle Boeing 747 uçaklarında görülen korozyon sonrasında British Airways mühendisleri detaylı bir araştırma başlattı.

Kargo bölümündeki metal yüzeylerde meydana gelen korozyon için örnek parçalar alınarak laboratuarda incelendi. Ayrıca kargo operasyonunun nasıl yapıldığı da daha yakından gözlenmeye başlandı.

Araştırma sonucunda kargo işçilerinin operasyon sırasında zaman zaman tuvaletlerini uçakların kargo bölümüne yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine işçilere uyarı yapıldı.

Ülke genelindeki birçok havalimanında kargo işçilerinin tuvalet ihtiyaçlarını bu şekilde giderdiği ileri sürülürken, British Airways’den yapılan açıklamada kendilerinde bu konuda herhangi bir kayıt olmadığı belirtildi.

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