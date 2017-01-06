Uçaklarda acil tahliyelerde yolcular el bagajlarını alamıyacak

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uçaklarda yolcu tahliyesini gerektirecek acil bir durum yaşanması halinde, yolcuların kabin bagajlarını beraberinde götürmelerinin önüne geçebilmek adına havayolu işletmelerince alınması gereken tedbirlere yönelik olarak bir genelge yayınlandı.

2013 yılından bu yana yaşanan uçak kazalarının uzman ekiplerce incelenmesi sonucunda, yolcuların büyük bir kısmının tahliye sırasında kabin bagajlarını yanlarında taşıma arzusunda hareket ettikleri ve bu durumun acil çıkış kapılarından yolcuların tahliyesini zorlaştırdığı gibi, yolcu yaralanmalarına ve tahliye kaydıraklarının zarar görmesine sebep olabildiği belirlendi. Bu bilgiler ışığında, yolcu tahliyesini gerektirecek acil bir durum yaşanması halinde, tahliye işlemleri sırasında yolcuların kabin bagajlarını beraberinde götürmelerinin önüne geçebilmek adına havayolu işletmelerince alınması gereken tedbirlere yönelik olarak, “Kabin İçi El Bagajları” konulu genelge yayınlandı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE 45 GÜN SÜRE

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici imzasıyla yayınlanan “Kabin İçi El Bagajları” konulu genelgede hava yolu şirketlerinin böyle bir durumda yapmaları gerekli olanlar 6 madde halinde hazırlandı.

SHGM Genelgesinde konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

"1. Yolcu emniyet brifingi içeriğinde; tahliye işlemleri süresince yolcuların kabin bagajlarını beraberlerinde götürmemeleri gerektiği yönündeki talimatlara gerekçeleri ile birlikte yer verilmesi, 2. Tahliye işlemleri sürecinde hâlihazırda kullanılmakta olan tanımlı tahliye komutlarının, tahliye anında kabin bagajı yönetimi usullerini de ihtiva edecek şekilde revize edilmesi, 3. Tahliye işlemleri sürecinde; acil çıkış kapılarının bulunduğu sıralardaki koltuklarda bagajıyla bekleyen yolcular da dâhil olmak üzere, bagajlarını baş üstü dolaplarından almaya çalışan veya aldığı bagajını yanında taşıma isteğiyle hareket eden yolcuların yönetimine yönelik olarak kabin ekiplerince takip edilecek süreçlere ilişkin usullerin belirlenmesi, 4. Emniyet bilgilendirme kartlarında kullanılmış olan görsel uyarı unsurlarının arasında, tahliye anında yolcuların kabin bagajlarını beraberlerinde götürmemeleri gerektiği yönündeki uyarıcı şekil, şema veya grafiklere de yer verilmesi, 5. Yolcu emniyet brifingi, video sistemi üzerinden görüntülü olarak yolcuya aktarılıyor ise söz konusu video klip içeriğinde; tahliye anında yolcuların kabin bagajlarını beraberlerinde götürmemeleri gerektiğini gerekçeleriyle gösteren açık ve anlaşılır görüntülerin kullanılması, 6. Tahliye anında yolcu ve kabin bagajı yönetiminin en ideal şekilde tesis edilmesi amacına yönelik olarak; tahliye sürecinde yolcu yönetimi konusunda tanımlı mevcut prosedür ve eğitimlerin gözden geçirilerek, ihtiyaç görülmesi halinde ilgili revizyon çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Sonuç itibariyle, Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 45 (kırkbeş) gün içerisinde havayolu işletmelerinin yukarıda yer alan tedbirlere yönelik gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmekte olup, yapılacak düzenlemelere ilişkin kayıtlar Genel Müdürlüğümüzce yapılacak denetimlerde kontrol edilecektir"

