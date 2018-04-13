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Uçak bileti iptalinde koşulsuz yüzde 90 iade dönemi

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, ()-UÇAK biletini son anda iade etmek zorunda kalanlar için; bilet ücretinin yüzde 90’ını geri alabilecekleri yeni bir uygulama başladı. Üstelik hizmet, uçuştan önceki son 2 saate kadar tüm uçak biletleri için...

Uçak bileti iptalinde koşulsuz yüzde 90 iade dönemi

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, ()-UÇAK biletini son anda iade etmek zorunda kalanlar için; bilet ücretinin yüzde 90’ını geri alabilecekleri yeni bir uygulama başladı. Üstelik hizmet, uçuştan önceki son 2 saate kadar tüm uçak biletleri için geçerli oluyor.

Değişen seyahat planlamalarında uçak biletleri iptal edilmek istendiğinde önemli zorluklarla karşılaşılıyor. Özellikle promosyonlu uçak biletlerinin iptal ve iadesinin çoğu kez mümkün olmadığı belirtiliyor. Biletin herhangi bir durumda iptal edilemeyeceğini bilenler de  erkenden düşük fiyatlarla promosyonlu uçak bileti satın almaktan vazgeçiyor.

PROMOSYONLU UÇAK BİLETİNİ İPTAL EDEBİLME DÖNEMİ BAŞLADI

İnternet üzerinde bir  web sitesi geliştirdiği uygulamayla uçak bileti iptalinde koşulsuz yüzde 90 iade dönemini başlatıyor ve turna.com tarafından hayata geçirilen “Koşulsuz Bilet İptal Hizmeti” Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Sadece belli bir süreliğine değil, her zaman için sunulan bu hizmet, uçuş saatinden 2 saat öncesine kadar yolcuya, biletini iptal ederse ücretini iade ediyor. Uygulama, tüm havayollarında, business ya da ekonomi, promosyonlu ya da promosyonsuz, yurtiçi - yurtdışı tüm uçak biletlerinde geçerli.

"SEKTÖRDEKİ İPTAL VE İADE İLE İLGİLİ KARMAŞIKLIĞA SON"

Turna.com Genel Müdürü Kadir Kırmızı yaptığı açıklamada, “Sektördeki iptal ve iade ile ilgili karmaşıklığı ortadan kaldırmak istedik. Her havayolunun kendine göre belirlediği iptal ve iade kurallarını, müşterilerimiz için basitleştirdik. Müşterilerimiz yurtdışı bileti satın alırken vize alamayıp bileti iade etmek zorunda kalmayacaklar ya da erkenden promosyonlu bilet satın alıp iade edememe endişesi taşımayacaklar. Turna.com sektöre getirdiği yeniliklerle müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler oluşturmaya devam edecek" dedi.

ÖDENEN UÇAK BİLETİNİN ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Öncelikle, Turna.com üzerinden uçak bileti satın alırken 'koşulsuz bilet iptal hizmeti'nin seçilmiş olması gerekiyor. Bu şekilde bileti satın alan yolcular, uçak biletini iptal edip ücretini geri almak isterlerse, uçuşlarından 2 saat öncesine kadar bunu turna.com web sitesi üzerinden tek bir tıkla gerçekleştirebiliyor. Böylelikle çağrı merkeziyle vakit kaybetmeye gerek kalmıyor. İptal edilen biletin yüzde 90’ı yolcunun hesabına geri ödeniyor.  

(FOTOĞRAF)

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