Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

Uçak arıza yaptı, yolcular 2 saat uçakta bekledi 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  - TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gazipaşa seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağı kalkış öncesi teknik arıza meydana geldi ve pist başından geri döndü. Yolcular 2 saat uçağın içerisinde arızanın...

Uçak arıza yaptı, yolcular 2 saat uçakta bekledi 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  - TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gazipaşa seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağı kalkış öncesi teknik arıza meydana geldi ve pist başından geri döndü. Yolcular 2 saat uçağın içerisinde arızanın giderilmesini bekledi. 
Edinilen bilgiye göre,  THY'nin TK-2592 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçağı saat 13.40'da Gazipaşa seferini yapması planlanan uçak park pozisyonundan ayrılarak pist başına doğru ilerlemeye başladı. Pist başına ilerleyen THY uçağında bu esnada teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek kalkıştan vazgeçtiğini bildirdi. Arıza meydana gelen uçak hangara doğru ilerlemeye başladı. Uçak teknik hangar önüne park ederken, yolcular uçaktan indirilmedi. Yolcular yaklaşık 2 saat uçakta bekledi. Arızanın giderilmesinin ardından THY uçağı saat 16.40'da Gazipaşa seferini yapmak üzere İstanbul  Havalimanı'ndan havalandı. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328