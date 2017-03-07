Uçağı Hatay'a düşen Suriyeli pilot ailesiyle telefonla konuştu

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu 56 yaşındaki Albay Mehmet Sufhan, ameliyatın ardından ailesiyle telefonla görüştürüldü.

4 Mart'ta Yaylacık Mahallesi'nde düşen Suriye uçağından fırlatma koltuğu ile atlayan pilot Albay Mehmet Sufhan da 9 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu enkaza 40 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde dün ameliyat edilen Sufhan, bugün telefonla ailesiyle görüştürüldü.

Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşayan ailesiyle görüşen pilot Mehmet Sufhan, sağlık durumunun iyi olduğunu, endişe etmemelerini istedi. Tedavisi süren pilotun ameliyatının da başarılı geçtiği bildirildi.

Bu arada Türk ve aralarında Rus uzmanların da bulunduğu belirtilen bir ekibin Yaylacık Mahallesi'ndeki Suriye uçağının enkazında inceleme başlattığı öğrenildi.

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