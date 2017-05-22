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Uçağa güvercin çarpti, 6 uçak pas geçti

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Türk Hava Yolları’nın Nepal’in Katmandu Havalimanı’ndan İstanbul’a gelen uçağının camına Atatürk Havalimanı inişinde güvercin çarpınca arkadan gelen 6 uçak pas geçmek zorunda kaldı.  DHMİ...

Uçağa güvercin çarpti, 6 uçak pas geçti

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Türk Hava Yolları’nın Nepal’in Katmandu Havalimanı’ndan İstanbul’a gelen uçağının camına Atatürk Havalimanı inişinde güvercin çarpınca arkadan gelen 6 uçak pas geçmek zorunda kaldı.

 DHMİ yetkililerinden alınan bilgiye göre THY’nin TK-727 sefer sayılı  Airbus A 330 tipi uçağı saat 12.30’da Atatürk Havalimanı’na inişe geçti. İniş sırasında Kaptan Pilot, “ Ön camımıza güvercin çarptı” şeklinde anons yaptı. Bunun üzerine Katmandu’dan İstanbul’a gelen THY uçağı park yerine çekilirken Devlet Hava Meydanları İşletmesi görevlileri pist üzerinde temizlik çalışması yaptı. 20 dakika süren çalışma sırasında Atatürk Havalimanı’na iniş yapması gereken 6 uçak da pas geçmek zorunda kaldı.

 Temizlik çalışması bittikten sonra inişlerin normale döndüğü ve THY uçağının da bakım için hangara çekildiği bildirildi.

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