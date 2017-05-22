Üç yıl hukuk mücadelesi verdiği oğluna 'Anneler Günü'nde kavuştu

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da 39 yaşındaki Leyla Var, ölen dini nikahlı eşinin ailesinin elinden aldığı 9 yaşındaki oğluna 3 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda kavuştu.

Bağlar İlçesi'nde yaşayan resmi nikahlı 40 yaşındaki çiftçi Abdullah Gezer, 2005 yılında o tarihte 27 yaşında olan Leyla Var ile de imam nikahıyla evlendi. Çiftin 2008 yılında Muhammed Baran adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Çocuk annenin nüfusuna kaydedildi. Baba Abdullah Gezer 2014 yılında vefat etti. Kayınpederinin isteği üzerine taziye süresince oğlunu, eşinin ailesinin evine bırakan Leyla Var, iddiaya göre taziyeden sonra çocuğunu bir daha alamadı. 3 ay boyunca çocuğunu göremeyen genç kadın, oğlunu geri alamayacağını anlayınca, 2015 yılının Mart ayında hukuk mücadelesi başlattı. Aile Mahkemesi'ne başvuran Leyla Var, kayınpederinin evinde olan oğlunun kendisine verilmesini istedi. Nüfus kayıtlarını inceleyen mahkeme kısa sürede Muhammed Baran'ın annesine iadesine karar verdi. Muhammed Baran'ın annesine verilmesi kararı üzerine Gezer Ailesi'nin evine giden polis ekibine, evde bu isimde bir çocuk olmadığı söylendi.

Yapılan araştırmada Muhammet Baran'ın, sanki Abdullah Gezer'in resmi nikahlı eşinden dünyaya gelmiş gibi Bahri Gezer adıyla ikinci kez nüfusa kaydedildiği ortaya çıktı. 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan Gezer ailesinin 6 ferdi hakkında 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ceza davası açıldı.

OĞLUNA SARILMAK İSTEYİNCE GÖZALTINA ALINDI

Oğlu Muhammet Baran'a kavuşabilmek için mücadele eden Leyla Var, geçen Anneler Günü'nde kayınpederinin evinin olduğu mahalleye gitti. Parkta oynarken gördüğü Muhammet Baran'a sarılmak isteyen Leyla Var, oğlunun kaçırılacağını düşünüp bağırması üzerine çağrılan polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Leyla Var, avukatı Habibe Danışman Deyar'ı arayarak yardım istedi. Çocuk Şubesi'ne gelen Avukat Deyar, Cumhuriyet Savcısı ile görüşüp olayı izah etti. Avukatın yaptığı görüşmeler ve resmi evrakların getirilmesi sonucunda çocuğun Muhammed Baran olduğu ortaya çıktı. Kimliğinin ortaya çıkmasının ardından 5 saat Çocuk Şubesi'nde tutulan Muhammed Baran, daha sonra annesine teslim edildi.

DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Avukatın girişimi sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olaya müdahale ederken, Leyla Var ve Muhammed Baran'ın koruma altına alınmasına karar verildi. Sığınma evine yerleştirilen anne ve oğlunun sağlıklı iletişim kurabilmesi için pedagog görevlendirilirken, Gezer ailesi hakkında açılan davanın devam ettiği belirtildi. Anne Leyla Var, 3 yıl sonra çocuğuna kavuşmasının kendisine Anneler Günü hediyesi olduğunu söyledi.



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