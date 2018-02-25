Üç yaşında ameliyatta unutulan iğne 18 yıl sonra çıkartıldı

MANİSA'nın Soma ilçesinde 21 yaşındaki Meltem Cansız'ın 3 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatı sırasında kırılan ve 18 sonra boğazında olduğu fark edilen iğne ameliyatla alındı. Ameliyatı yapan Doktor Çağlar Çallı, "Hastamız 18 yıldır boğazında iğneyle yaşıyordu. Çıkartma esnasında kırılabilirdi. Şah damarına yakın olması nedeniyle de çok riskli bir ameliyattı. Başarılı bir operasyonla çıkarttık" dedi.Soma'da yaşayan Meltem Cansız, 1999 yılında bademcik şikayeti nedeniyle aimlesi tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolün ardından Cansız'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat sırasında ise dikiş atıldığı sırada iğne kırıldı. Kırılan iğne parçası Cansız'ın boğazında unutulurken, 14 yaşındayken boğazındaki ağrıların artması üzerine gittiği üniversite hastanesinde MR çektirmek için makineye girdiğinde MR çekilemedi. Tekrar tekrar denenmesine rağmen MR çekilemeyince doktorlar o bölgede metal bir parçanın olabileceği ihtimali üzerinde durarak Cansız'ı röntgen filmine yönlendirdi. Çekilen röntgen filminde 3 yaşındayken olduğu ameliyatta unutulduğu anlaşılan iğne parçasına rastlandı. Doktorlar iğnenin şah damarına yakın olduğunu söyledi.Şuan 21 yaşında olan ve lise öğreniminden sonra sağlık sorunları nedeniyle üniversiteye hazırlanamayan Meltem Cansız, İzmir'de özel bir hastanede geçirdiği başarılı ameliyatla 18 yıldır birlikte yaşadığı iğneden kurtuldu. Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, iğnenin şah damarına çok yakın olması nedeniyle riskli bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:"Hastamız Meltem Cansız'ın boğazından ameliyatta unutulan iğneyi başarılı bir operasyonla çıkardık. Yaklaşık 18 yıldır hastamızın boğazında duruyordu. Çıkartma esnasında kırılabilirdi. Çok riskli bir ameliyattı. Üç yaşında bademcik ameliyatı olmuş ve iğne unutulmuş. 17 yaşına geldiğinde bir MR filmi istendiğinde bu iğnenin unutulduğu ortaya çıkmış. İğneden dolayı MR çekilememiş. baş ve boyun bölgesinde bir uyarı alınmış ve bu bölgede metal bir cismin olduğu söylenmiş. Daha sonra çekilen röntgen filmlerinde iğnenin unutulduğu görülmüş. Hastamız bir üniversite hastanesine gitmiş. Orada iğnenin çıkartılması için bir ameliyat olmuş. Fakat çıkarılamamış. Yeniden yapılan kontrollerde ise iğnenin çıkartılamayacağı ve çok riskli olduğu söylenmiş. Bu iğnenin bir zararı olmayacağı ve onunla birlikte yaşamaya alışması söylenmiş. Hastamızın rahatsızlığı devam etmiş. Başarılı bir operasyonla iğneyi çıkarttık.""ŞAH DAMARINA YAKIN OLMASINDAN DOLAYI RİSKLİ"Ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastasının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Çallı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tabii ki riskli bir durum. Bademcik ameliyatı sırasında kırılan iğnenin orada kalmış. Daha öncede söylendiği üzere iğnenin olduğu bölgenin şah damarına yakın olmasından dolayı riskli bir ameliyattı. Bunlara zarar vermeden çıkartmak lazım. Riskin farkında olarak ameliyata başladık. Bizi zorlayan ve terleten bir ameliyat oldu. Ameliyat sırasında iğneyi alırken, parçalamadan iğneyi almak ve diğer damarlara organlara zarar vermemek için çalıştık. Sonuçta 18 yıldır orada duran bir metal parçasına dokunduğumuzda tuz buz olabilirdi. Vücudun sağlam dokularına zarar vermeden iğneyi bulduk. Başarılı bir ameliyat oldu ve iğneyi tek parça çıkardık. Hastamız da biz de mutluyuz."

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