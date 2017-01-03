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Üç papağanıyla Antalya sokaklarında

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Konyaaltı Caddesi üzerinde omzunda 3 papağanla yürüyen Hüseyin Fevzi Marangoz, görenlerin ilgisini çekti. Yaz aylarında Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul bölgesindeki otel ve tatil köylerinde animatörlük...

Üç papağanıyla Antalya sokaklarında

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Konyaaltı Caddesi üzerinde omzunda 3 papağanla yürüyen Hüseyin Fevzi Marangoz, görenlerin ilgisini çekti.
Yaz aylarında Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul bölgesindeki otel ve tatil köylerinde animatörlük yapan, aynı zamanda birçok dizide figüran olarak görev alan Fevzi Marangoz, bir hafta sürecek Antalya gezisi planladığını belirtti. Papağanları ile birlikte çalışarak geçimini sağlayan Hüseyin Fevzi Marangoz, papağanların isimlerinin 'Foto', 'Hibrit' ve 'Çaki' olduğunu söyledi. Marangoz, "Çaki yaşlandığı için tüylerini yoluyor. Yakın zamanda tekrar tüylenecek. Hibrit ve Foto ise Çaki'den farklı renkte" dedi. Papağanları ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadığını sözlerine ekleyen Marangoz, "Kesinlikle kimseden para istemiyorum. İsteyenler yem ücreti verebiliyor. Kimseden para talep etmiyorum" dedi.
Papağanın dışında, maymun, sincap, yılan, iguana gibi birçok hayvanı bulunduğunu aktaran Marangoz, "Diğer hayvanlarıma arkadaşlarım bakıyor. Birkaç gün sonra İstanbul'daki evime döneceğim. Antalya'da papağanlarımla birlikte çok güzel vakit geçirdik. En kısa sürede tekrar geleceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

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