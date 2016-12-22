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Üç dil bilen üniversiteli çayçı

MANİSA'da üç dil bilen üniversite öğrencisi Murat Afyon, okuldan kalan zamanlarında çay ocağında çalışarak hem kendisinin hem de ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor. Manisa'da üç dil bilen Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisadi...

Üç dil bilen üniversiteli çayçı
MANİSA'da üç dil bilen üniversite öğrencisi Murat Afyon, okuldan kalan zamanlarında çay ocağında çalışarak hem kendisinin hem de ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor.
Manisa'da üç dil bilen Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü son sınıf öğrencisi Murat Afyon (24), boş zamanlarında ve hafta sonları çalıştığı çay ocağında hem kendisinin hem de ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor. Ailesinin yaşadığı Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlerle kurduğu iletişim sayesinde Almanca, Rusça ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşabildiğini söyleyen Afyon, üniversite eğitiminin ardından kariyer yapmayı hedefliyor. Şehzadeler İlçesi'nde çalıştığı çay ocağında işlerin yoğunluğuna göre hem ocağa bakan hem de çay servisi yapan Murat Afyon, "Antalyalıyım. Beş sene önce Manisa'ya üniversite okumak için geldim. Bu yıl mezun olacağım. Ekonomime katkı sağlamak için hafta sonlarında çay ocağında çalışıyorum. Hem aileme hem de kendi bütçeme katkıda bulunuyorum. Yabancı dillerin katkısı ile diplomamı alıp güzel işler yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

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