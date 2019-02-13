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'Üç beyaz' kullanımına sahnede tuz ve şeker torbalarıyla dikkat çekildi

TOKAT Valiliği'nce öğrencilere yönelik başlatılan 'Eğitim Tokat Projesi' kapsamında üç beyaz olarak adlandırılan un, şeker ve tuzun kullanımı konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı. Kullanım miktarı ve ürünlerdeki içeriği belirtmek...

'Üç beyaz' kullanımına sahnede tuz ve şeker torbalarıyla dikkat çekildi
TOKAT Valiliği'nce öğrencilere yönelik başlatılan 'Eğitim Tokat Projesi' kapsamında üç beyaz olarak adlandırılan un, şeker ve tuzun kullanımı konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı. Kullanım miktarı ve ürünlerdeki içeriği belirtmek için sahneye torbalarla şeker ve tuz çıkarıldı.
Gazi Osman Paşa Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda üç beyaz olarak bilinen un, şeker ve tuzun kullanımı ile ilgili bilgiler verildi. Tokat İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Alaattin Terzi, bu ürünlerin kullanılmasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında çocuklara ve il protokolüne sunum yaptı. Öğrencilerin daha iyi anlamasını sağlamak için sahneye çuvallar içinde tuz ve şeker getirilerek ürünlerdeki ve vücuttaki oranları anlatıldı. Bilgilendirme toplantısına Vali Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sunumun ardından konu ile ilgili açıklama yapan Vali Ozan Balcı, ''Biz çocuklarımızı seviyoruz. Onları her anlamda önemsiyoruz. Bilindiği gibi bizim 'Eğitim Tokat' diye bir projemiz var. Bu projenin içerisinde de yine çocuklarımızın hayatına dokunan, değer üreten bir sürü proje var. Bunlardan bir tanesi de 'Eğitim İçin Sağlık Hareketi'. Çocuklarımızın sadece akademik anlamda başarılı olmaları yetmez. Onların aynı zamanda bedensel, ruhsal, zihinsel anlamda da iyi olmaları gerekir. Bunu sağlamak da bizim görevimiz. Bizim onların geleceğini düşünmemiz lazım. Bu anlamda da bugün unun, tuzun, şekerin düzenli kullanımı ile ilgili çocuklarımıza bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Biz unun, tuzun ve şekerin kullanımına karşı değiliz. Bunlar elbette ki kullanılacak. Ama biz bunların kararınca kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu konunun önemini çocuklarımıza anlattık. Dediğim gibi biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların her alanda iyi ve başarılı olmalarını istiyoruz. Bu program okullarda da çocuklara anlatılacak'' dedi.

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