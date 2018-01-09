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UBER üyesi sürücülerden "ruhsat iptali" protestosu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() AKILLI telefonlarda indirilen (UBER) uygulama üzerinden özel araç hizmeti sunan sürücülerin Fatih'de yapmak istediği eylem polis tarafından engellendi.  Yenikapı Miting Alanı'nda saat 21.00'dan itibaren bir...

UBER üyesi sürücülerden "ruhsat iptali" protestosu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() AKILLI telefonlarda indirilen (UBER) uygulama üzerinden özel araç hizmeti sunan sürücülerin Fatih'de yapmak istediği eylem polis tarafından engellendi. 

Yenikapı Miting Alanı'nda saat 21.00'dan itibaren bir araya gelen sürücüler, yol güzergah belgesi, şoför kartı ve yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak için verilen D2 belgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce iptal edildiğini iddia eden sürücüler protesto eylemi yapmak istedi. Kısa süre sonra eylemin yapılacağı yere trafik polislerinin gelmesinin ardından sürücüler eylemi yarım bırakıp korna çalarak miting alanını terk etti.  
(FOTOĞRAFLI)

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