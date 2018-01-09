UBER ÜYESİ SÜRÜCÜLERDEN "RUHSAT İPTALİ" PROTESTOSU

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Akıllı telefonlarda indirilen (UBER) uygulama üzerinden özel araç hizmeti sunan sürücülerin Fatih'de yapmak istediği eylem polis tarafından engellendi.

Yenikapı Miting Alanı'nda saat 21.00'dan itibaren bir araya gelen sürücüler, yol güzergah belgesi, şoför kartı ve yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak için verilen D2 belgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce iptal edildiğini iddia eden sürücüler protesto eylemi yapmak istedi. Kısa süre sonra eylemin yapılacağı yere trafik polislerinin gelmesinin ardından sürücüler eylemi yarım bırakıp korna çalarak miting alanını terk etti.

Görüntü Dökümü

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-Uber araçlarından detaylar

-Toplanan kalabalık grup

-Trafik polisi gelmesi

-Grubun dağılması

-Uberciler korna basarak eylem yapmaları

-Escort ankara

-Genel ve detaylar