UBER tartışmasına İzmir'den farklı ses

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, son günlerde yaşanan Uber tartışmasıyla ilgili konuştu. Yaşananların taksicilerin imaj kaybına neden olduğunu belirterek, sektörün kendisini geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti ve üç ay içerisinde Uber'in kullandığı gibi aplikasyon uygulamasını hayata geçireceklerini anlattı.

Son günlerde İstanbul'da Uber ve taksiciler arasında yaşanan tartışmalara İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da katıldı. Basın toplantısı düzenleyen Celil Anık, özellikle yaz sezonu öncesinde Uber'in Çeşme ve İzmir'de de çalışmalara başladığını söyledi. UBER'in bir aplikasyon sistemi olduğunu, birçok ülkede yasaklandığını da söyleyen Celil Anık, şunları söyledi:

"Öncelikle biz sorunu kavga ile değil, kendimizi geliştirerek çözmeliyiz. Taksi, tarife yüklenmiş ve tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araçtır. Uber ise akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoför ile müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil bir aplikasyondur. Buradan açıkça söylüyorum VIP tarzı UBER bünyesindeki araçlarla yapılan bu taşımacılık illegaldir ve kesinlikle yasal değildir. Uber ve taksici esnafımızla yaşanan bu sorun ülkemize özgü değildir. Dünyanın dört bir yanındaki taksiciler, Uber ile mücadele halinde. Paris'te çıkan olaylardan sonra Uber CEO'su gözaltına alındı ve UBER sürücülerine 10 bin Euro para cezası kesildi. Almanya, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Fransa, İspanya, Hindistan, Hollanda, İtalya Londra, Macaristan ve ismini sayamadığım birçok ülkede Uber yasaklanmış durumdadır."

'UBER İLE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Basın açıklamasında taksicilere yönelik de konuşan Celil Anık, bu durumu fırsata çevirerek kendilerini geliştirmelerini önerdi. Anık, şöyle konuştu:

"Kendimizi geliştirerek lüks araçlar ve konusunda uzman, eğitimli ve kendisini geliştirmiş şoförler ile taksi taşımacılığını yapmamız lazım. Cebinde ehliyet olan her adamı direksiyona oturtmamanız lazım. Uber ile olan mücadelemizi kazanmak istiyorsak, öncelikle halkın desteğini yanımıza almamız lazım. Eğer kendimizi geliştirmeyerek çağa ayak uyduramazsak, sadece taksicilik sektörü değil, ulaşımla ilgili tüm sektörlerde bu ve buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Hukuki yönden olayın üzerine gidilmesi lazım, kavgayla sorun çözülmez."

İzmir'de de Uber'le mücadele edecekleri bir sistemi üç ay içerisinde hizmete sokacaklarını vurgulayan Celil Anık, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak UITP'e (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği) Türkiye'de üye olan ilk meslek kuruluşu olduklarını hatırlatarak, yurt dışı uygulamaları yakından takip ettiklerini, 2012 yılından beri 'Sarı Teknoloji' adında kurdukları sistem ile tüm taksileri tek bir sistem üzerinden kontrol edebildiklerini anlattı. Anık, "Bu sistem sayesinde geçmişe dönük yolculuklarda izlenen güzergah bilgisine, yolculuk ücretine ulaşılarak tüm seyahatler kayıt altına alınmaktadır. Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığımız sistem ile mobil aplikasyon üzerinden müşteriyi ve taksiciyi buluşturacağız. Bu sistem üç ay içerisinde hizmete girecek. Sistem sayesinde müşteri yolculuğunu taksi sürücüsünü ve kullanmış olduğu aracı puanlayarak değerlendirme şansı bulacaktır. Bu bilgiler veri tabanına kayıt edilecek, diğer müşteriler tarafından da izlenmesi sağlanacak. Bunun yanı sıra nisan ayının ilk haftasında UITP ile birlikte tüm Türkiye'den ulaşım uzmanlarının katılacağı Dijital Taksicilik başlığı altında bir konferans düzenleyeceğiz. Bu konferansta mobil taksiciliğin tüm yönlerini uzmanlarla birlikte tartışacağız" dedi.

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