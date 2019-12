TVHB, meslektaşları Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 83. yılında andı

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bir veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy’un kurtuluş mücadelesi sırasında halkın yaralarını sarmak için harekete geçtiğini belirterek, acı memleket gerçekleri ile mesleğini icra ederken karşılaştığını ifade etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, vefatının 83. yılı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Eroğlu mesajında, “Bütün hayatını milletine vakfetmiş bir dava adamı olan Mehmet Akif, istiklal mücadelemiz sırasında şehir şehir dolaşarak, bilgisini, heyecanını ve umudunu milletiyle paylaşmış, vaazları ve yazılarıyla Anadolu’da bağımsızlık ateşini alevlendirmiştir” dedi.

'HERKESE ÜMİDİ AŞILAYAN İSİMDİR'

Ali Eroğlu, İstiklal Marşı’nın, bağımsızlık aşkının mısralarla destanlaşan adı olduğunu belirterek, hayatı zorluklarla geçen şair Mehmet Akif Ersoy’un bağımsızlık aşkını hayatının her karesine sığdırdığını ve kişiliğinin bir parçası haline getirdiğini vurguladı. Ersoy’un eşine az rastlanır büyük bir şair olduğunu söyleyen Eroğlu, “Kapanmaya yüz tutmuş bir devrin sancıları, yitirilen manevi mirasın ortaya çıkardığı burukluklar, halkın içine düştüğü yoksulluğa rağmen girişilen savaşlarda asla ümidini yitirmemiş ve herkese de bu ümidi aşılayan isimdir” dedi.

Ersoy’un yok edilmek istenen bir milletin yeniden var olduğunu dünyaya tekrar kanıtlayan abide eser olan İstiklal Marşı için, “O şiir bir daha yazılamaz, onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyerek konulan ödülü almadığını da ifade etti.

MEMLEKETİN HER KÖŞESİNİ GÖRDÜ

Ali Eroğlu, bir veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy’un kurtuluş mücadelesi sırasında halkın yaralarını sarmak için harekete geçtiğini belirterek acı memleket gerçekleri ile mesleğini icra ederken karşılaştığını söyledi. Ali Eroğlu, “Görev yeri İstanbul olduğu halde, önce Edirne’de, daha sonra Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli bölgelerinde dolaşarak bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yaptı. Birçok tarih araştırmacısı, ‘Eğer Mehmet Âkif baytarlığın yüklediği vazifeleri görmek için Türk köylerinde at dolaştırmamış olsaydı, Türk’ün yüksek cevherini, asıl özünü yerinde ve içinde tetkik etmeseydi İstiklal Marşı’na ruh veremez, asla bu kadar yüce bir marş yazamazdı’ demektedir. O, Türk’ü özünden gördü, candan sevdi, duydu ve yazdı. Vefatının 83. Yılında meslektaşımız, büyük şairimiz meslektaşımız Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Ali Eroğlu açıklamasının son bölümünde Mehmet Akif Ersoy’un, arkasında bıraktığı mesleğine olan sevgi ve özlemini 'Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar. Bize insan hekiminden daha lazım veteriner hekim' mısraları ile ifade ettiğini de söyledi.