TVHB Merkez Konseyi, logo karartma eylemini sonlandırdı

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, yeterli altyapı oluşturmadan veteriner fakültesi açılmasına tepki amacıyla bir ay önce başlattığı logo karartma eylemini sonlandırdı.TVHB Merkez Konseyi, yeterli altyapı oluşturmadan veteriner fakültesi açılmasına tepki amacıyla bir ay önce başlattığı logo karartma eylemini sona erdirdi. TVHB Merkez Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, kurumsal logolarını karartılarak yetkililerin uyarmasının ve kamuoyunun dikkatinin çekmesinin amaçlandığı hatırlatarak, konuya ilişkin hassasiyetin her platformda dile getirilmeye devam edileceği kaydedildi.Türkiye’deki veteriner fakültesi sayısının dünyadaki çok sayıda ülkeyi geride bıraktığı vurgulanan açıklamada, gerekli kriterler oluşturulmadan açılan bu okulların, donanımsız veteriner hekim yetiştirdiğine vurgu yapıldı. TVHB Merkez Konseyi’nin, veteriner hekimlik mesleği, hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenliği, halk sağlığı ve çevre sağlığı konularında yetkili ve sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, veteriner hekimlerin, uluslararası kriterlere uygun olarak, öğretim kadrosu, laboratuvarları, hayvan hastanesi, uygulama çiftliği gibi altyapıya sahip veterinerlik fakültelerinde eğitim almalarının gerekli olduğu ifade edildi.AB’DEKİ FAKÜLTE SAYISINA ULAŞTIKTürkiye’de her geçen gün, bu kriterlere sahip olmayan çok yetersiz veteriner fakülteleri açılarak, nerdeyse, AB ülkelerindeki toplam veterinerlik fakültesi sayısına ulaşıldığına da dikkat çekilen açıklamada, “Gerekli kriterlere sahip olmayan bu okullarda eğitim gören veteriner hekimler, yeterli hekimlik bilgilerine ulaşamadan mezun olmaktadırlar. Bu durum hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından çeşitli sorunların yaşanmasını da beraberinde getirmektedir. Veteriner hekimlik eğitimi, 5 yıl süreli maliyeti yüksek bir eğitimdir. Bu kadar çok sayıda veteriner fakültesi açılması, ülke menfaatleri açısından da uygun değildir. Yakın gelecekte, çok sayıda işsiz veteriner hekim ortaya çıkacaktır” denildi.KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEDİKTVHB Merkez Konseyi’nin, 56 bölge ve il odası ile ortaklaşa aldığı karar ile yetkilileri uyarmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için, 1 aylığına kurumsal logolarını kararttığına vurgu yapılan açıklamada, bu sayede veteriner fakülteleri konusundaki hassasiyetlerinin ortaya konulduğu, TVHB Merkez Konseyi ile 56 bölge ve il veteriner hekimleri odalarının olarak kararlı bir duruş sergilediği ifade edildi. Eğitim kalitesinin veteriner hekimlik mesleğinin geleceği açısından büyük önem taşıdığının altı çizilen açıklamada, “Eğitim ve öğretime başlanabilmesi için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen asgari koşulların veteriner fakültelerini de kapsaması artık zorunluluk haline geldi. Söz konusu koşullar oluşturulmadan, eğitim kalitesi arttırılmadan, yeni veteriner fakültelerinin açılması halinde farklı mücadele yöntemleri ile kamuoyunun karşısına çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine de yer verildi.