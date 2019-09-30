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TVHB heyetinden Mansur Yavaş'a ziyaret
TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi (TVHB) yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek, belediyelerin sağladığı veteriner hekimlik hizmetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. TVHB Merkez...
GENEL 30.09.2019, 15:36
TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi (TVHB) yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek, belediyelerin sağladığı veteriner hekimlik hizmetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ve muhasip üye Enes Gazi Atıcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret edip, başarı dileğinde bulundu. Ziyarette Konsey Başkanı Eroğlu, belediyelerin görev alanına giren hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk ve çevre sağlığı konularına değindi. Özellikle sokak hayvanlarına sağlıklı yaşam alanları oluşturulması, aşılanmaları ve korunmaları gibi birçok konuda belediyelere sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Eroğlu, veteriner hekim istihdamı konusunda çok duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Belediyelerin hayvan, insan ve çevre sağlığı konularındaki görev ve sorumluluklarını, veteriner hekimlik hizmetleri vererek, yerine getirdiğini kaydeden Eroğlu, hizmetlerin de etkin ve verimli olabilmesi için yapılması gerekenler konusunda TVHB'nin görüş ve hassasiyetlerini dile getirdi.
TVHB heyetiyle yakından ilgilenen Başkan Yavaş ise veteriner hekimlerin insan ve hayvan sağlığının korunmasında çok kritik rolü olduğunu ve son derece saygın bir meslek sahibi olduklarını vurguladı. Yavaş, yapılan ziyaretten memnun olduğunu belirterek, veteriner hekimlerin görev alanına giren konularda TVHB ile birlikte çalışmaktan onur duyacağını sözlerine ekledi.
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ve muhasip üye Enes Gazi Atıcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret edip, başarı dileğinde bulundu. Ziyarette Konsey Başkanı Eroğlu, belediyelerin görev alanına giren hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk ve çevre sağlığı konularına değindi. Özellikle sokak hayvanlarına sağlıklı yaşam alanları oluşturulması, aşılanmaları ve korunmaları gibi birçok konuda belediyelere sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Eroğlu, veteriner hekim istihdamı konusunda çok duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Belediyelerin hayvan, insan ve çevre sağlığı konularındaki görev ve sorumluluklarını, veteriner hekimlik hizmetleri vererek, yerine getirdiğini kaydeden Eroğlu, hizmetlerin de etkin ve verimli olabilmesi için yapılması gerekenler konusunda TVHB'nin görüş ve hassasiyetlerini dile getirdi.
TVHB heyetiyle yakından ilgilenen Başkan Yavaş ise veteriner hekimlerin insan ve hayvan sağlığının korunmasında çok kritik rolü olduğunu ve son derece saygın bir meslek sahibi olduklarını vurguladı. Yavaş, yapılan ziyaretten memnun olduğunu belirterek, veteriner hekimlerin görev alanına giren konularda TVHB ile birlikte çalışmaktan onur duyacağını sözlerine ekledi.
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