TVHB Başkanı Eroğlu: Kahraman ordumuzun yanındayız

FIRAT'ın doğusundaki terör odaklarını temizlemeyi ve bölge güvenliğini arttırmayı hedefleyen Barış Pınarı harekâtını desteklediklerini açıklayan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Dualarımız ve tüm kalbimizle ordumuzun yanındayız. Türk ordusunun bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağı Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıyla son bulmasını ve bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.

Ali Eroğlu yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Terörizmle mücadelede kapsamlı, etkin ve kararlı bir strateji izleyen Türkiye’nin, bu çerçevede gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtıyla, vatan sınırlarının korunması amaçlanmaktadır. Milletimiz, uluslararası aktörlerin maşası olan terör aracılığıyla kurgulanan hesapları çok net görmekte, birliğinden ve beraberliğinden asla taviz vermemektedir. Ülke olarak aklı selim bir tavırla kurşunla kaynatılmış duvar gibi saf tutma ve birbirimize daha çok kenetlenme mücadelenin bekası için büyük önem taşımaktadır. Millet olmadan cemiyet olmaz. Milli birlik ve beraberlik için, vatanımızın ebedi tapusu ay yıldızlı bayrağın sonsuza kadar dalgalanması için ‘Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni İlelebet Muhafaza ve Müdafaa Eden’ ordumuzu muzaffer kılmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim."



