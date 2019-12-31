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TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan hakları konusunda zaman geçirilmeden yeni düzenleme yapılmalı

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvan hakları ihlalleri konusunda dönem dönem sosyal medyaya yansıyan görüntülerin Türkiye’ye yakışmadığını belirterek, hayvan refahı ve hayvan haklarının...

GENEL 31.12.2019, 15:51
TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan hakları konusunda zaman geçirilmeden yeni düzenleme yapılmalı
TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvan hakları ihlalleri konusunda dönem dönem sosyal medyaya yansıyan görüntülerin Türkiye’ye yakışmadığını belirterek, hayvan refahı ve hayvan haklarının korunması konusunda zaman geçirilmeden yeni düzenlemeler ve yapılandırmalara gidilmesi gerektiğini söyledi.
TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Hatay’ın Hassa ilçesinde bir çoban köpeğinin çukurda can çekişen görüntülerinin sosyal medyaya yansıma üzerine yaptığı açıklamada, toplum vicdanında derin yaralar açan bu tür görüntülerin, görevleri arasında hayvan hakları ve refahının korunması da bulunan veteriner hekimlik camiasında da büyük üzüntüye neden olduğunu söyledi.
'SAYGINLIK KAYBEDİYORUZ'
Sosyal medyada hayvanlara kötü muamele edilmesine ilişkin çok sayıda görüntünü olduğunu ve Türkiye’nin bu konuda dünyanın gözünde saygınlık kaybettiğinin altını çizen Ali Eroğlu, hayvan hakları ihlallerinin manevi değerlerimizle de örtüşmediğini kaydetti. Hatay’daki olayla ilgili Hassa Kaymakamlığı’nın soruşturma yaptığı bilgisine ulaştıklarını, olayın sorumlularının gereken cezayı alması için takipçi olacaklarını belirten Başkan Ali Eroğlu, "İnsan hayatının vazgeçilmez bir parçası olan hayvanlara kötü muamele ne akla, ne ahlaka, ne de manevi değerlerimize sığar. İnsanlar olarak, kendi geleceğimiz açısından da, hayvanları korumak ve onları yaşatmak zorundayız. Bu amaçla toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmalı, hassasiyet arttırılmalı, mevcut sorunların çözümünü kolaylaştırılarak, konuya ilişkin kayda değer mesafeler alınmalıdır” dedi.
HAYVAN REFAHI FONU
Ali Eroğlu, açıklamasında hayvan hakları ihlallerinin önlenmesi, hayvan refahının sağlanması ve yaşanan sorunların çözümü konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerinin de paylaştı. Öncelikle kamu otoritesi ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışarak stratejik bir plan hazırlaması gerektiğini vurgulayan Ali Eroğlu, yeterli bir bütçe kaynağı için Hayvan Refahı Fonu oluşturulmasını istedi. Eroğlu, şans oyunları gelirlerinden fona pay aktarılabileceğini ve hayvan ihlallerine ilişkin kesilen cezaların da bu fonda değerlendirilebileceğini söyledi.
ÇOK BAŞLILIK GİDERİLMELİ
Hayvancılıkla ilgili konularda çok başlılığın engellenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner Hekim Otoritesi ya da Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulmasını öneren Başkan Eroğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurulacak Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Hayvan Refahı Daire Başkanlığı oluşturulmalı. Bu daireye bağlı olarak da çiftlik hayvanları, sahipsiz hayvanlar, av hayvanları, hayvanat bahçesi hayvanları, su hayvanları ve deney hayvanları refahıyla ilgili çalışacak şubeler ihdas edilmelidir” dedi.  
HAYVAN REFAHI POLİSİ
Büyükşehir belediyelerinde Veteriner İşleri Daire Başkanlığı, diğer il ve ilçelerde ise Veteriner İşleri Müdürlüğü oluşturularak yeterli sayıda veteriner hekim istihdamı sağlanması gerektiğini bir kez daha gündeme getiren Ali Eroğlu, denetime bağlı eksiklerin giderilmesi konusunda ise veteriner hekimlerden oluşturulacak Hayvan Hakları Müfettişliği yapılanmasına gidilmesini istedi. Başkan Eroğlu, ayrıca, jandarma ve emniyet teşkilatlarında hayvan hakları konusunda eğitimden geçirilmiş Hayvan Refahı Polisi birimi oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.  

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