Tuzla'da yoğun koku paniği

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,() TUZLA'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine belediye, doğalgaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin...

26 Şubat 2019 Salı 06:45