Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL- - TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

(FOTOĞRAF)