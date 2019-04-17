Tuzla'da tersanede gemi yangını (1)

Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, () TUZLA'da bir tersanede bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin gemideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, () TUZLA'da bir tersanede bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin gemideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (FOTOĞRAF)
17 Nisan 2019 Çarşamba 13:22
Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, () TUZLA'da bir tersanede bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin gemideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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