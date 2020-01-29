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Tuzla'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GENEL 29.01.2020, 09:18
Tuzla'da silahlı saldırı: 1 yaralı
TUZLA Aydınlı Mahallesi'nde evinden işe gitmek için çıkan Soner Polat kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Soner Polat hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı arıyor. 
Olay saat 07.20 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için evinden çıkan Soner Polat, evinin bir sokak arkasında silahlı saldırıya uğradı. 4 el ateş eden saldırgan olay yerinden uzaklaşırken kurşunlardan bir tanesi Polat'ın sol baldırına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanığı Selami Çalkan, "Ben dükkanımı açtığımda birisini vurmuşlar dediler. O sırada ambulans gelip çocuğu götürdü. Sağlık durumu iyiydi. " dedi. Olayın gerçekleştiği sokak iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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